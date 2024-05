Under 14 Regionali: CBS-Spazio Talent 3-2

Marcatori: pt 6’ Prati (STS), pt 24’ Tealdo (CBS), st. 16’ Malfatti (CBS), st 25’ Belmonte (CBS), st 31’ Oliveri (STS).

CBS (4-4-2): La Fata, Pasquale, Pavarino (23’ st. Cascio), Fea, Zanfino, Oliva, Tealdo, De Stasio (20’ st. Matinata), Malfatti, Belmonte, Mattana. Allenatore: Giovanni Venere.

Spazio Talent (4-3-3): Iacovo, Freda (30’ st. Moio), Marabisso (19’ st. Sassoli), Dilillo (20’ pt. Errquaibi), Doumbia, Kontchap (26’ st. Oliveri), Ciancio, Prati, Toro Moscarella, Tucci, Barbera. Allenatore: Antonio Tucci.

Ammoniti: Freda (STS), Allenatore (STS), Fea (CBS), Malfatti (CBS), Belmonte (CBS), Prati (STS)

Gli ospitanti dalle casacche nere, seppur durante il primo tempo abbiano sofferto, sotto le azioni di un avversario capace e dalla notevole grinta, durante la ripresa hanno ottenuto la meglio, anche guidati da un pizzico di fortuna. Sin dalle primissime battute, i gialli dell’STS hanno cercato di gettare la palla in rete attuando una giocata compatta e veloce. Era ancora il 6’ del primo tempo quando Tucci ha tentato di indirizzare il pallone in porta con un destro, ma il troppo ardire ha fatto sì che la palla superasse di parecchi centimetri la traversa superiore. Il tentativo andato in fumo non ha però frenato lo Spazio Talent, che ci ha immediatamente riprovato, questa volta con Prati, che ha mandato il pallone tra le maglie bianche della rete sempre al 6’. Subito questo primo goal, la CBS ha tentato, riuscendoci, di recuperare spingendosi verso la metà campo avversaria. Al 10’ la situazione sembrava propensa per la CBS, ma la parata energica del portiere dell’STS ha mandato in fumo il tentativo di Tealdo.

A pochi minuti di distanza, un altro tentativo andato in fumo per la CBS, questa volta condotto da Malfatti. Il primo vero momento positivo per la squadra di casa è giunto al 24’ quando l’arbitro ha fischiato un rigore: a calciare Tealdo, che senza troppo sforzo ha conquistato il pareggio.

Al secondo tempo, i padroni di casa sono partiti subito in attacco, ma gli ospiti hanno risposto compattandosi sulla linea di difesa. Al 16’ è stata ancora una volta la CBS a segnare su un rigore calciato da Malfatti. Al 25’, ad aggiudicarsi il terzo ed ultimo goal per la squadra di casa è stato invece Belmonte. Agli sgoccioli del secondo tempo, precisamente al 31’, sono stati invece gli ospiti a segnare il loro secondo goal, condotto da Oliveri.

Malgrado la sconfitta, il mister dello Spazio Talent, Tucci, si dice contento dei suoi e afferma: "Nonostante il risultato, sono contento di come ci siamo mossi. Abbiamo costruito delle valide occasioni e gli abbiamo fatto sudare questa vittoria. Purtroppo oggi avevamo il portiere titolare e anche il sostituto assenti e ciò ci ha spinto a dover ripiegare su un altro giocatore che solitamente non ricopre quel ruolo; questo naturalmente li ha facilitati."

Dalle linee di casa CBS, Mister Venere manifesta la sua gioia e afferma: "Sono molto contento dei miei ragazzi. Nonostante gli avversari davvero tosti, siamo stati i protagonisti del match. C’eravamo prefissati l’obiettivo di qualificarci, lo abbiamo raggiunto e dedichiamo ciò a un componente della squadra che purtroppo ha avuto dei problemi di salute improvvisi, Antonio Canino, col desiderio di riaverlo presto con noi."