Under 16 Regionali: Chisola-Derthona 4-2

MARCATORI: pt 28’ Atzeni rig., 33’ Nanni, 19’ Siclari, 21’ Mazzone, 33’ Atzeni, 34’ Giambertone

CHISOLA (3-4-2-1): Bahadi; Siclari, Mazzone (22’ st D’Acierno), Cammarata (1’ st Franzé); Picca (24’ st Lampitelli), Paneghini, Marini, Nanni (35’ st Coco); Giambertone, Chessa; Heinzen (27’ st Manuele). A disp. Maiocchi, Brusa, Scarangella, Sottile. All. Mezzano.

DERTHONA (4-2-3-1): Baratti; Crozza (36’ st Lacelli), Abbattista, Trivellato, Catanzariti (34’ st Callegher); Santoro, Cerutti (27’ st Moro); Orlando (30’ st Kharroubi), Perez (17’ st Miotti), Asti (24’ st Ponzano); Atzeni. A disp. Barbieri, Gemme. All. Paioli.

ARBITRO: Filannino di Collegno

NOTE: Amm. Cerutti

Il Chisola arriva in semifinale vincendo in rimonta contro il Derthona, recuperando l’iniziale 0-1 e chiudendo con un poker di reti. La squadra di Mezzano ha mostrato tutte le sue qualità - il possesso in palleggio, i cambi giochi repentini - ma anche alcuni punti deboli su cui lavorare, tra questi un pressing alto non sempre ineccepibile e una prova del tridente offensivo oggi un po’ in ombra.

Sfida equilibrata fin dalle prime battute: i padroni di casa propongono un gioco più manovrato, muovendo il pallone da una parte all’altra del fronte di gioco. Gli ospiti invece giocano più in verticale, sfruttando le sponde di Atzeni per guadagnare campo sugli esterni e cercare gli inserimenti da dietro una volta raggiunto il fondo. Ci sono occasioni per entrambe le squadre fin dalle prime battute: prima gli ospiti con l’inserimento da dietro di Trivellato e poi il Chisola con Giambertone, entrambi fuori di poco. Con il passare dei minuti cresce però il possesso dei padroni di casa, che riescono ad abbassare la linea del Derthona portando un assedio semi permanente sugli ospiti. In particolare la squadra di Mezzano dimostra grande abilità nei cambi di campo, trovando sempre un compagno messo meglio. Non mancano però le occasioni al Derthona per ritagliarsi dei break e potersi distendere, ma arrivati all’altezza dell’area difettano di precisione. Al 27 la partita cambia: Atzeni viene trattenuto in area da Mazzone e va giù: l’arbitro indica il dischetto tra le proteste dei padroni di casa non tanto per il fallo in se, netto, ma per due occasioni in cui il Chisola aveva reclamato il penalty a sua volta. Dal dischetto va Atzeri che spiazza Bahadi e il Derthona passa in vantaggio. Dopo il vantaggio il Derthona va subito vicino al raddoppio: altra ottima azione in verticale conclusa da Orlando che calcia di pochissimo a lato del palo. Gol sbagliato e gol subito, al 33’ Nanni riporta il risultato in parità: punizione quasi sulla linea dell’area: conclusione rasoterra che passa sotto la barriera e beffa Baratti.

Nella ripresa il Chisola parete subito forte alla ricerca del gol della rimonta: prima Nanni ci prova da fuori, conclusione di pochi centimetri a lato del palo, poi con il colpo di testa di Heinzen, deviato in corner dall’intervento di Abbattista. Al quarto d’ora altra occasione per i padroni di casa con Giambertone, che riceve di sponda di Picca e prova la deviazione al volo, con il pallone che esce di poco sul secondo palo. I tempi per il gol però sono maturi e al 19’, su una mischia da corner nata da un errore della difesa nello spazzare, Siclari si avventa su un pallone scagliandolo di rabbia sotto al sette. Pochi minuti e arriva anche il gol della sicurezza, ancora dalla difesa con Siclari: cross al bacio di Chessa dalla sinistra sul secondo palo per il numero 6 che di testa trova il secondo palo. La partita è ancora viva e nel finale Atzeni accorcia le distanze, scattando in profondità e infilando un diagonale chirurgico. Si prospetta un finale di fuoco senonché, un minuto dopo, il Chisola fa il poker, con la deviazione fortuita e provvidenziale di Giambertone - con la parte meno nobile del corpo - che devia il tiro di Nanni beffando Baratti.