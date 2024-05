Under 16, le semifinali: chi vincerà?

Le ultime quattro. Sono quelle rimaste ancora in corsa per il titolo di campione regionale nel comitato Piemonte Valle d’Aosta. Le formazioni rimaste hanno superato tutti gli ostacoli, dalla lunga ed estenuante regular season, alle complicatissime fasi finali. Ora, le quattro squadre si sfidano per un posto nella finalissima di inizio giugno.