Under 16 Regionali: Chisola-Asti 2-0

MARCATORI: pt 40’+1’ Mazzone; st 13’ Giambertone

CHISOLA (3-4-2-1): Bahadi; Siclari, Mazzone (34’ st D’Acierno), Cammarata; Picca (32’ Lampitelli), Paneghini, Marini (10’ st Scarangella), Nanni (23’ st Coco); Giambertone, Chessa (15’ st Franzé); Heinzen (10’ st Manuele). A disp. Maiocchi, Brusa, Sottile. All. Mezzano.

ASTI (4-4-2): Bassani; Toso, Dunga, De Bortoli, Mana; Margarino (14’ st Taraglio), Gatti, Ruta (32’ st De Rosa), Ortolano; Messina, M’Hiri (34’ st Forno). A disp. Zuccherino, Cavazza, Crispoltoni, Taraglio, Metello, Vacchina. All. Marino.

ARBITRO: Martello di Collegno.

La gara è combattuta fin dalle prime battute: il primo pericolo, dopo pochi secondi lo porta l’Asti con l’inserimento nel mezzospazio destro di Margarino che trova Cammarata mal posizionato e allora a chiudere va Mazzone. Una situazione simile capita anche a M’Hiri, ma anche questa volta il centrale si fa trovare pronto. Nel mezzo c’è anche il Chisola, che crea una bella doppia occasione: prima con Chessa che è bravo a trovare il fondo, saltare l’uomo e servire indietro per Heinzen, ma la sua conclusione viene deviata in corner dalla difesa. Sugli sviluppi dalla bandierina corner corto e sul primo palo, dove è appostato Nanni che impegna Bassani in una parata in due tempi. Nel finale altra occasione per il Chisola con Heinzen che approfitta di un’uscita sbagliata del portiere: lo anticipa, ma nel momento di calciare Bassani torna su di lui, rischiando di causare un rigore (che l’arbitro non concede). Sul ribaltamento di Fronte Margarino va vicinissimo al gol: bel dribbling sulla destra, si accentra e con il destro calcia di punta sul primo palo, non trovando la rete per un soffio. Nel primo minuto di recupero poi il risultato si sblocca: calcio d’angolo di Chessa sul secondo palo, colpo di testa di Mazzone e palla che si infila nell’angolo opposto.

Nella ripresa la partita cambia: adesso l’Asti si getta in avanti alla ricerca del pari e il Chisola è costretto a difendere. I primi 10’ sono di forcing continuo dell’Asti, che mette in mezzo tante palle pericolose, ma che vengono intercettate bene dai centrali avversari. Per cambiare l’inerzia Mezzano cambia: fuori Marini, spento, e Heinzen, ammonito e nervoso, e dentro Scarangella e Manuele. I cambi portano frutti e Manuele subito insidia la porta avversaria. È il turno poi di Giambertone che ci prova dalla distanza, mancano la porta di poco. Al 13’ i due uniscono le forze e arriva il raddoppio: assist di Manuele per Giambertone, che salta due uomini nello stretto e calcia di potenza nell’angolino, dove Bassani non può arrivare. Il raddoppio è una brutta botta per gli astigiani, che subiscono il colpo e piano piano si spengono. Solo nel finale, al 37’, c’è un ultima occasione con Messina, che salta bene due uomini, ma la sua conclusione viene respinta bene da Bahadi.