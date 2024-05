Under 14 Regionali: Sisport-Vanchiglia 2-0

MARCATORI: pt 32’, 35’ Del Bosco

SISPORT (4-3-3): Falca (1’ st Russo); Caramassi, Cappuccio, D’Attoli, Manes; Castrignano, Lauriola, Cocciolo; Del Bosco (21’ st Albanese), Milan (10’ st Lonardo), Leone (32’ st Petralito). A disp. Baltera, Onofrio, Guzun, Spagnolo, Rinaudo. All. Gallo.

VANCHIGLIA (4-2-3-1): Careggio; Battiston, Vailatti, Condello, Zanforlin; Abouzid (24’ Napolitano), Lopez; Millico (31’ st Corraro), Ordisci, Restivo (10’ st Passalacqua); Camoriano (3’ st Bonino). A disp. Romeo, Aamer, Badreddine, Borelli, Lo Riso. All. Iovino.

ARBITRO: Li Causi di Nichelino

Sfida decisiva tra le due squadre che hanno dominato il girone e che all’ultima giornata si sfidano per decidere la prima posizione (mentre invece la qualificazione per entrambe è certa). Alla fine la spunta la Sisport, con una vittoria meritata per quanto mostrato: è stata la squadra che ha creato di più e che ha saputo dominare il gioco attraverso la qualità del loro controllo della sfera. Entrambe le squadre sentono la pressione della gara e si comportano in maniera adeguata alla sfida, mettendo pressione il più possibile agli avversari. La prima occasione è per la Sisport con Del Bosco, che riceve una spazzata su un corner del Vanchiglia e ripercorre tutto il campo palla al piede, ma arrivando a calciare la sua conclusione è troppo centrale e Careggio riesce così a respingere. Ancora Del Bosco si rende pericoloso con la sua conclusione al volo su un cross dalla trequarti, ma ancora una volta Careggio è bravo a respingere una conclusione non forte, ma molto angolata. Al 25’ grossa occasione per il Vanchiglia: punizione dalla trequarti di Condello che invece di mettere dentro prova a beffare Falca che, insieme alla traversai, riesce ad evitare la rete. Risposta immediata della Sisport con Castrignano che mette dentro una palla ottima per Milan, che però arriva in ritardo e non riesce a deviare verso la porta. Nel finale di tempo la Sisport sblocca il risultato: Caramassi trova il fondo sulla destra e mette in mezzo per Del Bosco, il numero 7 controlla con difficoltà, ma poi è bravo a giarsi e calciare di potenza sotto alla traversa, dove il portiere non può arrivare. Pochi minuti dopo e Del Bosco fa di nuovo doppietta, questa volta ricevendo in profondità da Castrignano e arrivando a calciare un diagonale imparabile.

Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia troppo: il Vanchiglia è un po’ più aggressivo, costretto a rincorrere il doppio svantaggio, ma la prima occasione, attorno al 5’, è per i bianconeri, con Milan che riceve dalla sinistra e prova la devazione sul primo palo, ma questa volta Careggio è attento e bravo a mettere in corner. Il Vanchiglia risponde con una punizione insidiosa per il mancino di Millico sul primo palo, che Russo respinge in tuffo. I granata però, al netto dell’occasione, non sembrano in gara: lasciano il possesso alla Sisport senza provare un pressing efficace, mentre invece i bianconeri sembrano in anticipo su ogni palla. Ci si mette anche la sfortuna, perchè su un’altra punizione di Millico, questa volta a crossare, Abouzid anticipa Russo, ma la sua conclusione finisce sul palo. Sul palo si stampano anche le speranze del Vanchiglia di riaprire la gara: è l’ultima occasione del Vanchiglia che alla fine deve cedere al possesso dei padroni di casa, perfetto per spegnere la gara fino al triplice fischio.