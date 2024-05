Mole Cup: le pagelle di Sociale-Valsalice

SOCIALE

1 Massari 6: Una buona prestazione nel complesso, macchiata solo dal gol decisivo di Re, dove tuttavia non può nulla. Sfiora un gol che sarebbe stato clamoroso nel finale, lo ferma solo il palo e la deviazione di Ignat.

3 Franceschini 5.5: qualche errore di troppo oggi per il capitano del Sociale, nel complesso però disputa una buona gara, marcando a uomo Re e seguendolo ovunque, a momenti anche negli spogliatoi.

24 Falzone 5: Insieme a Franceschini ha il compito difficilissimo di marcare Re, che lo mette in difficoltà per tutta la partita.

13 Tumbarello 5.5: Sbaglia tanti appoggi, risultando molto impreciso in fase di impostazione

22 Lipari 5: Dopo una prima fase del torneo scoppiettante non riesce a lasciare il segno, si fa vedere poco dai compagni

77 Chiarandà 6: Si fa vedere molto in mezzo al campo sbaglia qualche appoggio, ma comunque è linfa vitale per il Sociale.

14 Malberti 5.5: Non riesce a fare bene il filtro in mezzo al campo, soffre la qualità del Valsalice.

8 Chiabotto 6.5: Sicuramente il migliore dei suoi, salta l’uomo creando superiorità numerica in molte occasioni

15 Marino 5: Poco presente nell’ultimo terzo di campo, manca sempre la giocata decisiva.

11 Cavacini 5.5: Soffre la fisicità dei difensori del Valsalice, che non gli permettono mai di giocare palloni puliti

17 Ortu 5.5: È sua la più grande occasione del Sociale del primo tempo, che non riesce però a sfruttare. Nel complesso smista molti palloni facendo salire bene la squadra

VALSALICE

1 Ignat 6.5: Poco coinvolto nella partita, salva tutto all’ultimo minuto con una buona parata sul tiro di Massari, aiutato anche dal palo.

3 Decio 6.5: Grande prestazione, si fa sentire soprattutto in marcatura

4 Abbo 7: Roccioso e allo stesso tempo preciso, sbaglia poco o nulla in fase di impostazione

6 Bravi 6.5: Anche oggi si fa sempre trovare dai compagni, smistando bene i palloni che gli arrivano e mettendo ordine al centrocampo del Valsalice.

8 Cerrato 7: Velocissimo, è un pericolo costante per il Sociale sulla fascia.

10 Re 7.5: Come al solito è lui a trascinare il Valsalice alla vittoria, decisivo come sempre. Sicuramente il migliore in campo, papabile contendente al premio di miglior giocatore del torneo.

11 Rogliatti 6.5: Spinge molto sulla fascia, arrivando spesso sul fondo e a mettere in mezzo traversoni interessanti

15 Buzzacchino 6.5: Filtra bene i palloni a centrocampo, del suo lavoro sporco ne beneficia tutta la squadra

16 Chiambretti 6.5: Si fa spesso trovare tra le linee, il centrocampo del Sociale soffre molto la sua presenza

27 Albertini 7: Anche oggi corre tantissimo, la sua grinta trascina il Valsalice. Nel forcing finale del Sociale è sempre il primo a pressare la prima costruzione degli avversari, mettendoli spesso in difficoltà.

69 Actis 6.5: Ennesima ottima prova del centrale difensivo del Valsalice, già una volta premiato come miglior giocatore della settimana a inizio torneo.