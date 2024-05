Mole Cup: le pagelle di Alfieri-Cattaneo

ALFIERI

Benso 5: Compie alcune parate importanti, ma non riesce a evitare i tre gol. Alcune incertezze nelle uscite hanno inciso negativamente sulla prestazione complessiva della squadra. Colpevole sui primi due gol, non può nulla sul rigore.

Gontero 5.5: Cerca di spingere sulla fascia destra, ma è spesso in difficoltà contro gli attaccanti avversari. Poco preciso nei cross, soffre i contropiede del Cattaneo nel finale.

Novello 6: Tenta di organizzare la difesa, ma non può evitare i gol avversari. Prestazione discreta ma non eccellente, macchiata dall’espulsione ricevuta nel finale di partita, simbolo del finale nervoso di gara.

Terracina 5.5: Fatica contro gli attaccanti avversari e non riesce a fare la differenza nei momenti cruciali. Deve migliorare la comunicazione con il compagno di reparto.

Doria 5.5: Saltato spesso dagli avversari sulla sua fascia, non contribuisce in modo significativo alla fase offensiva. Prestazione sotto le aspettative.

Carnevale 6: Cerca di gestire il gioco a centrocampo e fa qualche buon intervento difensivo. Tuttavia, non incide abbastanza per cambiare le sorti della partita.

Valentini 5.5: Poco presente nel gioco, fatica a trovare spazi e a creare opportunità per i compagni. Prestazione al di sotto del suo potenziale, che fino a qui si era espresso in maniera brillante.

Fiorio 6: Mostra buona volontà e ha cercato di supportare sia in fase difensiva che offensiva, ma senza grande successo. Merita comunque un incoraggiamento per l'impegno.

Luxardo P. 6.5: Sfortunato sui due gol annullati per fuorigioco, di cui il secondo un po’ dubbio. Ha mostrato buona volontà e capacità, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Molto attivo per i primi due terzi di gara, perde la testa nel finale come tutta la squadra.

Aimetti 5.5: Ha poche occasioni per mettersi in mostra e non riesce a creare pericoli concreti per la difesa avversaria, finendo più volte in fuorigico. Prestazione anonima.

Luxardo E. 6: Cerca di creare occasioni sulla fascia sinistra, ma viene ben contenuto dagli avversari. Prestazione sufficiente ma non brillante, sfortunato sul palo colpito, che avrebbe potuto riaprire le speranze nel finale. Ci si poteva aspettare di più da una delle stelle del torneo.

CATTANEO

Marrafino 7: Effettua alcune parate cruciali che mantengono la squadra in vantaggio. Sicuro nelle uscite e nella gestione del pallone.

Berton 6.5: Fornisce una buona copertura difensiva e partecipa all'attacco con alcune sovrapposizioni. Un po' impreciso nei cross, ma solido complessivamente.

Verderone 7: Molto attento in difesa, blocca diverse incursioni avversarie, sfruttando anche un’evidente differenza fisica rispetto ai tre attaccanti dell’Alfieri. Buona intesa con Grandi, mostra sicurezza nei duelli aerei.

Grandi 7.5: Pilastro della difesa, guida la linea difensiva con autorità. Respinge molti palloni e mantiene alta la concentrazione.

Tang 6.5: Corre molto lungo la fascia destra, offrendo supporto sia in attacco che in difesa. Qualche passaggio impreciso, ma compensa con grande impegno.

Shanoune 7: Dinamico e presente in entrambe le fasi del gioco. Recupera palloni importanti e contribuisce alla costruzione del gioco.

Covello 8: Domina il centrocampo con passaggi precisi e grande visione di gioco. Fondamentale nei recuperi e nella distribuzione del pallone.

Luly 7: Mostra buone doti tecniche e creatività. Mette in difficoltà gli avversari con i suoi dribbling e passaggi filtranti.

Miraglia 8: Sempre pericoloso sulla fascia sinistra, segna il primo gol della partita con un tiro preciso che soprende Benso sul primo palo. Crea numerose occasioni e lavora bene in fase difensiva. Miglior marcatore del Cattaneo, si candida insieme a Re a miglior giocatore del torneo, in attesa della finale.

Picerno 7.5: Lavora bene come perno offensivo, facilitando i movimenti dei compagni. Ottimo nel tenere palla e smistare per gli attaccanti esterni.

Pardi 8: Segna il secondo gol con un'ottima finalizzazione, complice forse il portiere dell’Alfieri che si fa sorprendere sul suo palo. Molto attivo sulla fascia destra, fornisce assist e crea problemi alla difesa avversaria con la sua velocità.