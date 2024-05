Under 14 Regionali: Cenisia-Rosta 3-2

MARCATORI: st. 10’ Ferroni (C), st. 11’ Laeonca (R), st. 16’ Dalipi (C), st. 19’ Dalipi (C), st. 23’ Laeonca (R).

CENISIA (4-3-1-2): Fontana, Specchia, Vivella, Baraghiroli, Doro, Caprt, Ferroni, Torre, Dalipi, Cristoforachis, Monzer. Allenatore: Secci Cristian

ROSTA (4-3-3): Godel, Del Vecchio, Pagnano, Solza, Costamagna, Molon, Nuzzolese, De Mitri, Suriano, Carette, De Cillis. Allenaore: Casimiro Loris.

La partita tra i giocatori di casa del Cenisia e gli ospiti del Rosta, nell’ultima domenica di campionato, si è chiusa con un 3 a 2 a favore dei Viola del Cenisia. I padroni di casa, infatti, si sono intascati la vittoria con un solo punto di differenza dai contendenti. Per loro si è così chiuso il campionato sotto un segno positivo, pur non essendo nelle prime posizioni. Entrambe le squadre, sin dalla discesa in campo, si sono mosse con la determinazione di chi voleva portarsi a casa la vittoria.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un tira e molla dinamico tra le due squadre: le azioni si sono avvicendate in maniera continua, ma senza che si ottenessero i risultati sperati. Parecchie volte il Rosta ha tentato di avvicinarsi alla rete avversaria. Medesima cosa è avvenuta dall’altra parte con Dalipi che ha spinto a più non posso per cercare di imbucare il pallone, ma ogni volta la parata del portiere del Rosta è stata pronta ed efficacemente sufficiente per fermare il pallone. Al duplice fischio dell’arbitro la partita era ancora 0 a 0, ma alla ripresa dei giochi il Cenisia non ha fatto attendere molto prima di piazzare il primo dei suoi tre goal, arrivato su azione di Ferroni al 10’. La risposta del Rosta non è tardata ad arrivare: all’11’ è stato Laeonca a centrare la rete calciando di destro.

Un pareggio che ha portato con sé una fase di corpo a corpo tra le due squadre, superata quando al 16’ Dalipi ha conquistato la rete. Non contento, a 3 minuti di distanza, ha condotto un’altra azione fortunata portandosi a casa una buona doppietta. Il Rosta, dopo la terza rete dei giocatori di casa, sembrava aver accusato il colpo, ma dopo un po’, stringendosi verso il centrocampo, ha cercato di spingersi verso la metà campo avversaria. Al 23’ gli ospiti, su azione sempre di Laeonca, hanno conquistato la loro ultima marcatura.

INTERVISTE

A termine del match, Secci, che per quest’ultima domenica ha sostituito l’allenatore titolare, ha affermato: "Questo è stato un anno abbastanza travagliato, ma oggi, per l’ultima in casa, volevamo chiudere il campionato con una vittoria che mancava da un po’ e ci siamo riusciti. Poteva finire con un risultato più ampio, ma l’importante è che sia stata vinta. In questa stagione senz’altro potevamo fare meglio, ma ci rifaremo l’anno prossimo."

Dalla panchina del Rosta, mister Casimiro Loris invece osserva: "Oggi è stata dura perché sono arrivati i primi veri caldi e i ragazzi li hanno patiti, però sono contento della prestazione. Peccato averla persa, ma i ragazzi non hanno mai mollato. So che concretizziamo poco di quello che facciamo, ma tutto sommato è andata bene."