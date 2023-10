Under 14 Provinciali Torino: l'Accademia Torino vince a tavolino

Il Giudice Sportivo ha deciso l'assegnazione del 3-0 a tavolino per la partita che si sarebbe dovuta disputare lo scorso fine settimana tra Accademia Torino e Rapid Torino. Secondo quanto riportato nel comunicato pubblicato sul sito della LND Torino, infatti, il Rapid non si è presentato al campo per la disputa della gara e visto l'art. 53/2 delle NOIF, è stata deliberata partita persa per gli ospiti e un'ammenda di 25 euro con un punto di penalizzazione in classifica.