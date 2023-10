Under 16 Regionale, scontro in vetta tra Asti e Acqui, Volpiano in solitaria

Nel girone A, il Verbania siede solo in testa alla classifica, mentre l’RG Ticino insegue con 9, a pari merito con Baveno e Biellese. I ragazzi allenati da Magni giocheranno proprio in casa della seconda in classifica una partita che già potrebbe dirci molto sui valori interni al girone e su quale squadra avrà più chance di chiudere la stagione più in alto di tutti.

Situazione simile nel gruppo B, dove a comandare, in solitaria, c’è il Lascaris. I bianconeri vantano quattro vittorie nelle prime quattro e una differenza di due punti sulle due squadre al secondo posto, Volpiano Pianese e Pro Eureka. Match abbastanza agevole, almeno sulla carta, per il Lascaris, che ospiterà il Quincinetto per allungare il vantaggio sulle rivali, impegnate, rispettivamente, contro Strambinese e Caselle.

Girone C ricco di spunti interessanti per questo weekend. Al comando del gruppo c’è l’Alpignano, ancora a punteggio pieno, mentre Lucento e Sisport inseguono con due lunghezze di distanza. Proprio la capolista ospiterà la quarta forza del campionato, il CBS, in un vero e proprio big match. Intanto, le inseguitrici osservano: il Lucento va in casa del Paradiso Collegno, la Sisport in trasferta a Rosta.

Segue il gruppo D, dove a farla da padrone c’è il Chisola. Anche in questo caso sono due le formazioni appaiate sul secondo gradino della classifica. Si tratta di Pedona e Pinerolo che, con 10 punti, restano alle spalle dei biancoblu. Come nel girone C, anche nel D la squadra in vetta affronta la quarta della classifica, in questo caso il Fossano. Allo stesso modo, Pedona e Pinerolo cercano i tre punti contro Cheraschese e Vigone.

Chiude l’Under 16 il girone E. In questo caso sono tre le squadre in vetta, tutte a punteggio pieno. Si tratta di Asti, Acqui e Moncalieri. Proprio le prime si affronteranno in uno scontro diretto che fa da portata principale del weekend, mentre il Moncalieri gongola e, in caso di vittoria contro l’Asca, raggiungerebbe o scavalcherebbe una delle due avversarie.

Di seguito il palinsesto della quinta giornata, in programma il 14 ottobre:

GIRONE A

Cossato-Diavoletti

RG Ticino-Verbania

Romagnano-Union Novara

Gozzano-Ivrea Calcio

Bulè Bellinzago-Arquatese

Borgosesia-Biellese

Baveno-Borgomanero

GIRONE B

Volpiano Pianese-Strambinese

Charvensod-Vallorco

Venaria-Virtus Accademia

Pro Eureka-Caselle

Pianezza-CGC Aosta

Lascaris-Quincinetto

Gassino San Raffaele-Aygreville

GIRONE C

Rosta-Sisport

Paradiso-Lucento

Bacigalupo-Spazio Talent

Vanchiglia-Cit Turin

Mirafiori-KL Pertusa

Cenisia-Pozzomaina

Alpignano-CBS

GIRONE D

Nichelino Hesperia-Borgaro

Vigone-Pinerolo

Saluzzo-Centallo

Rivarolese-Bra

Garino-Cuneo Olmo

Fossano-Chisola

Cheraschese-Pedona

GIRONE E

Moncalieri-Asca

Asti-Acqui

Don Bosco Alessandria-Albese

Derthona-Alba Calcio

SG Chieri-Mezzaluna

Novese-Sca Asti

Chieri-Ovadese