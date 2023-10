Under 15 Regionale: il Gassino ospita il Quincinetto, big match del girone B

Nel gruppo A, Bulè Bellinzago e Baveno comandano al primo posto con quattro vittorie in altrettante partite . Insegue l’Alicese Orizzonti che, con dieci punti, siede al terzo posto in classifica. Le tre squadre sul podio, in questo weekend, avranno dalla loro sfide che, sulla carta sembrerebbero alla portata. Il Bulè va in trasferta e sfiderà Città di Cossato, mentre il Baveno ospita il Santhià.

Situazione interessante nel girone B, invece, dove sono cinque le formazioni raggruppate tra primo e secondo posto, con solamente un punto a separarle. In vetta vanno Gassino, Quincinetto e Pro Eureka. Proprio la sfida tra le prime due animerà il weekend sui campi piemontesi, con una sfida che potrebbe già sancire le sorti del campionato. Intanto, la Pro Eureka osserva e va in casa dell’Atletico CBL per conquistare i tre punti.

Anche nel girone C tra le prime cinque troviamo una differenza netta. Il Cenisia si posiziona sul gradino più alto, mentre Rosta e CBS sono a pari merito al secondo posto. La capolista, dalla sua, ospita il PSG: gara non semplice, ma alla portata della formazione di casa. Più complessa, invece, la sfida del Rosta, in trasferta contro il Lascaris.

Nel girone D, il Chisola resta saldamente in vetta a punteggio pieno. Inseguono, invece, Busca e Cumiana Sport con dieci punti. La formazione capolista sarà impegnata contro la decima del girone, il Pedona. Mentre il Busca cercherà punti a Cuneo e il Cumiana, invece, ospita il Fossano.

Chiude la rassegna, infine, il gruppo E, che vede in testa l’Asti, ancora imbattuta. Ben quattro invece le formazioni a 9 punti: si tratta di Chieri, Derthona, Alba Calcio e San Giacomo Chieri. La formazione in vetta alla classifica ospita la Novese. Nessuno scontro diretto, invece, tra le prime cinque classificate.



Di seguito il palinsesto della quinta giornata, in programma il 15 ottobre:

GIRONE A

SP Caltignaga-Borgomanero

Città di Cossato-Bulè Bellinzago

Verbania-Borgosesia

RG Ticino-Biellese

Oleggio-Gozzano

Baveno-Santhià

Alicese Orizzonti-Juve Domo



GIRONE B

Virtus Accademia-Borgaro

Volpiano Pianese-Venaria

Atletico CBL-Pro Eureka

Strambinese-Charvensod

Olympic Collegno-Paradiso

Ivrea Calcio-Rivalorese

Gassino San Raffaele-Quincinetto



GIRONE C

BSR Grugliasco-Valle Susa

Mirafiori-Sisport

Lucento-Alpignano

Lascaris-Rosta

Cit Turin-Bruinese

Cenisia-PSG

CBS-Vanchiglia



GIRONE D

Candiolo-Saviglianese (sabato 14 ottobre)

Cuneo Olmo-Busca

Monregale-Nichelino Hesperia

Centallo-Pinerolo

Cumiana Sport-Fossano

Chisola-Pedona

Cheraschese-Morevilla



GIRONE E

Asca-Derthona

Spartak-Lenci Poirino

Mezzaluna-Alba Calcio

Moncalieri-SG Chieri

Asti-Novese

Acqui-Don Bosco Alessandria

Chieri-Sca Asti