Under 18 Regionali, a fine annata sarà “Top Tournament Finals”: il regolamento

Come specificato dal Comitato, "in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; del sorteggio.

Le semifinali si disputeranno il 24 marzo e 7 aprile in gare di andata e ritorno. La quarta affronterà la prima e la terza giocherà contro la seconda. Prima e seconda disputeranno il ritorno in casa. "Accederanno alla finale - si legge - le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore".

Finale il 14 aprile in campo neutro con le stesse modalità. Al termine del Campionato regionale Under 18 verrà organizzata anche la Coppa Piemonte Valle d’Aosta, con modalità di partecipazione che verranno rese note più avanti.