Rappresentativa Under 19, secondo giro di convocazioni per Licio Russo

Dopo il raduno di Venaria di ieri, settimana prossima è atteso un nuovo e secondo giro di convocazioni per la Rappresentativa regionale piemontese Under 19 guidata dal tecnico Licio Russo. L'appuntamento è per le ore 14.15 a Villastellone, al campo sportivo di "C.so Savona".

Di seguito, l'elenco dei convocati

Cognome Nome Società

Aime Andrea S. Sebastiano

Alfa Saeed Aljannat Vanchiglia 1915

Andretta Luca Villafranca

Bellucci Francesco Giovanile Centallo 2006

Bertello Mattia Area Calcio Alba Roero

Biglia Gilberto Acqui F.c.

Birtolo Kevin Saluzzo

Blencio Samuele Us Moretta

Bombieri Federico Bsr Grugliasco

Caraglio Francesco A.c. Cuneo 1905 Olmo

Castagna Diego Csf Carmagnola Queencar

Cerrato Diego Area Calcio Alba Roero

Critelli Mattia Alpignano

De Simone Alberto Valenzana Mado

Di Ciancia Alessandro Lascaris

Dilorenz Mattia Valenzana Mado

Favarin Matteo Moncalvo Calcio

Ferrante Michele Borgaro Nobis 1965

Ferrari Matteo Moncalieri Calcio 1953

Giana Elia Bisalta

Giordano Vittorio Moncalvo Calcio

Giraudo Ettore Giovanile Centallo 2006

Greco Alessandro Borgaro Nobis 1965

Grivetto Jacopo Moncalieri Calcio 1953

Kabashi Nik Valenzana Mado

Maccario Lorenzo A.c. Cuneo 1905 Olmo

Marra Francesco Bsr Grugliasco

Mello Rella Stefano Biellese 1902

Minini Simone Giovanile Centallo 2006

Negro Riccardo Csf Carmagnola Queencar

Piovero Simone Massimo Calcio Settimo

Randazzo Samuele Monregale Calcio

Re Piergiorgio Vanchiglia 1915

Sankosaj Angelo Cheraschese 1904

Sejfuli Valmir Monregale Calcio

Tucci Gabriele Lucento

Come sempre, il Comitato Regionale ricorda che "i suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione".