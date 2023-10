Under 17 Regionali: è sfida aperta tra tre squadre nel Girone A

Nel girone A, situazione ai limiti dell’impensabile in vetta alla classifica. Ben tre le formazioni al primo posto con dodici punti in cinque partite. Si tratta di Ivrea Calcio, Baveno e Juve Domo . Proprio queste ultime due si sfideranno in uno scontro diretto che si preannuncia interessante. Vero è che la formazione eporediese ha un’ottima chance per staccarsi dalle inseguitrici, anche se il match contro il Romagnano non sarà tra i più semplici.

Lascaris al comando solitario nel gruppo B, invece, dove i bianconeri sono, appunto, primi a punteggio pieno. Il Borgaro insegue con 12 punti, tre in meno della capolista, e la prossima sfida al Gassino sarà importante per i biancoazzurri. Considerando, soprattutto, che il Lascaris ospita la Pro Eureka, terza forza del campionato, in uno scontro diretto senza esclusione di colpi.

Situazione incandescente anche nel girone C, dove al primo posto si trova il KL Pertusa. Le due inseguitrici, Lucento e Alpignano, distano, però, solamente un punto. Per le tre squadre si prospetta un weekend ostico, con gare per niente semplici e in trasferta. Un esempio è il match del KL Pertusa in casa del Beiborg, settimo in classifica. L’Alpignano, invece, affronta il Cit Turin, mentre il Lucento la CBS.

Nel gruppo D, il Chisola è in vetta solitaria con cinque vittorie in altrettante partite. La formazione biancazzurra sfiderà il Centallo nel prossimo turno di campionato. Complesse anche le sfide delle inseguitrici al primo posto: il Cuneo Olmo ospita il Fossano, mentre la Cheraschese affronta la Saviglianese.

Chiude la rassegna, infine, il girone E, dove l’Acqui mantiene saldamente la vetta della classifica con 15 punti in cinque gare. Il prossimo match dei bianconeri è uno scontro diretto: quella contro l’Alba Calcio, quarta in classifica, si prospetta una sfida ad alto livello di calcio. Ne possono approfittare le due inseguitrici, in primis il Chieri, che ospiterà lo Sca Asti, poi il San Giacomo Chieri che sarà impegnato, in trasferta, contro il Derthona.

Di seguito il palinsesto della sesta giornata, in programma il 22 ottobre:

GIRONE A

Diavoletti-Accademia Casale

Città di Cossato-Gravellona

RG Ticino-Borgomanero

Oleggio-Biellese

Ivrea Calcio-Romagnano

Baveno-Juve Domo

Alicese Orizzonti-Libertas Rapid

GIRONE B

Volpiano Pianese-Venaria

Autovip San Mauro-Virtus Accademia

Rivarolese-Paradiso

Pianezza-Charvensod

Lascaris-Pro Eureka

Gassino-Borgaro

Caselle-Gozzano

GIRONE C

Beiborg-KL Pertusa

Rosta-Vanchiglia

Pozzomaina-Bacigalupo

Mirafiori-Bruinese

Cit Turin-Alpignano

Cenisia-Aviglianese

CBS-Lucento

GIRONE D

Cuneo Olmo-Fossano

Monregale-Garino

Caraglio-Salice

Villafranca-Pinerolo

Chisola-Centallo

Cheraschese-Saviglianese

Bra-Carmagnola

GIRONE E

Asca-Asti

Derthona-SG Chieri

Pecetto-Derthona FBC

Acqui-Alba Calcio

Fortitudo-Area Calcio

Chieri-Sca Asti

Albese-Novese