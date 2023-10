Under 17 Regionali: Bra-Carmagnola 6-0

MARCATORI: 23’ pt Sammouni (B, 28’ pt Gandino (B), 40’ pt Germanetti (B), 29’ st Ghiso (B), 40’ st, 45’+3 st Imariahgbe (B).

BRA: Fogliatto, Ramonda, Bottero (14’ st Ghiso), Delsanto, Chiesa (8’ st Barberis), Cerviello, Merca (31’ st Valleriani), Gandino (22’ st Smecca), Germanetti (27’ st Imariahgbe), Sammouni (31’ st Rivero), Biglino. A disp. El Friyekh, Chaab, Tommarello. All. Hallil.

CARMAGNOLA: Cavaglià, Colombo, Cantamutto (1’ st Manno), Torredimare (32’ st Bruzzese), Raso, Marocco, Miraglia (4’ st Dal Seno), Lanza, Asanache (30’ st Molino), Bresciani (8’ st Eandi), Thioune (5’ st Popova). All. Schiavo.

ARBITRO: Cerrato di Bra.

NOTE: Ammoniti: Cantamutto (CA), Merca (B).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Punto, gioco, set. Il Bra travolge il Carmagnola con un risultato tennistico di 6-0 surclassando gli avversari sia sul piano fisico che tecnico. La squadra allenata da Hallil era chiamata a vincere dopo il pari tra Cuneo e Fossano e non ha deluso le aspettative superando in classifica le dirette avversarie. Il tecnico di casa rimescola le carte in tavola rispetto agli ultimi match e propone un 4-2-3-1 frizzante che punta molto sull’estro e sulla tecnica dei suoi giocatori offensivi; il Carmagnola invece scende in campo con un classico 4-3-3 in cui Miraglia e Thioune agiscono sulle corsie laterali sacrificandosi molto in fase difensiva. Il Bra prende subito il pallino del gioco in mano creando fin dai primi minuti vari pericoli alla difesa biancoblù prima con il colpo di testa ravvicinato di Germanetti che viene bloccato da un super intervento di Cavaglià e poi con il tentativo, sempre di testa, di Delsanto che si infrange clamorosamente sul palo. Dopo 23 minuti di dominio totale i padroni di casa sbloccano il match su calcio di rigore. Ad aprire le danze è Sammouni che dagli 11 metri spiazza il portiere indicando la strada ai suoi compagni. Il Bra, una volta passato in vantaggio, aumenta i giri del motore e al ventottesimo allunga sul 2-0 grazie al tap-in vincente sotto porta di Gandino. Il Carmagnola, sotto di due reti, prova a farsi vedere in avanti ma i suoi tentativi vengono sempre fermati sul nascere dalla difesa giallorossa.A cinque dal termine del primo tempo il Bra cala il tris con Germanetti che in area è letale e punisce il portiere con un tiro preciso e potente.

Doppio Imariahgbe. I padroni di casa, con la vittoria già in pugno, rientrano in campo nella seconda frazione meno concentrati lasciando diversi spazi al Carmagnola che però non è cinico a sfruttarli. A metà secondo tempo c’è anche gloria per il neo entrato Ghiso che tira fuori dal cilindro un gol splendido infilando da fuori area il pallone giusto al di sotto della traversa. A fine partita il Carmagnola è totalmente sbilanciato in avanti, si aprono così delle praterie e Imariahgbe le sfrutta a pieno mettendo a referto una doppietta con due gol analoghi, entrambi su assist di Valleriani. I giallorossi trovano così punti preziosi per continuare la loro corsa per un posto nei play-off, gli ospiti invece affondano negli abissi della classifica dopo l’ennesima sconfitta.