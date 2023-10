Under 14 Regionali: Vanchiglia-CBS 4-5

MARCATORI: pt 1’ Mattana (C), 2’ e 16’ Libraro (C), 22’ rig. Ordisci, 31’ (V); st 1’ Camoriano (V), 14’ Belmonte (C), 18’ Ordisci (V), 35’ Tealdo (C).

VANCHIGLIA (4-3-3): Iandolino 6 (19’ pt Careggio 6.5); Corraro 6, Vailatti 6, Condello 6, Aamer 6; Abouizd 6, Battiston 6.5, Bonino 6.5; Zanforlin 6 (10’ st Lopez 6), Camoriano 7, Ordisci 6.5. A disp. Tripodi, Kacari, Pallavicini, Aniello, Badreddine, Passalacqua, Napolitano. All. Olivieri.

CBS (4-3-3): Bonato 6 (1’ st La Fata 6.5); Pasquale 6 (19’ st Bianchetto 6), Fea 6, Canino 6, Pavarino 6; De Stasio 6.5 (29’ st Cascio sv), Zanfino 6, Belmonte 6.5 (23’ Basile 6); Oliva 6 (1’ st Tealdo 7), Libraro 7 (12’ st Mattinata 6), Mattana 6.5. A disp. Cuomo, Cascio, Giagnoni, Giordano. All. Venere.

ARBITRO: Aliteri di Torino.

NOTE: Ammoniti Corraro, Zanfino, Fea, Vailatti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La CBS espugna il campo del Vanchiglia dopo una gara da nove reti. Quando, appena 2’ dall’inizio della partita, il risultato era già di 0-2 si capiva che ci sarebbe stata una goleada. La goleada c’è stata, ma non quella che le premesse ci avevano fatto supporre. Vanchiglia e CBS sono sicure dell’accesso ai regionali e per i padroni di casa in palio c’è raggiungere a pari punti i rossoneri, che dal canto loro, vogliono mantenere la vetta solitaria.

Libraro show. Partenza subito fulminante degli ospiti, che in appena 80 secondi dal fischio d’inizio trovano due gol: il primo con Mattana, che viene servito sulla sinistra e spara una gran botta su cui Iandolino non può arrivare. Palla al centro e di nuovo rete degli ospiti, con Libraro che si libera allargando sulla sinistra e, una volta ricevuta palla, infila con uno scavino che passa sopra al portiere. La CBS, sempre nei primissimi minuti, va vicina anche al tris, con la conclusione di De Stasio che si stampa sulla traversa. Superato lo shock iniziale il Vanchiglia prova una reazione, arrivando a creare un’occasione con Camoriano - chiuso da Bonato in uscita bassa - ma senza molto ordine e convinzione. Al quarto d’ora la CBS trova finalmente il tris: corner di De Stasio, stacco di testa di Libraro e doppietta per lui. Occasione sfortunata per il Vanchiglia che nell’occasione perde anche Iandolino, che sbatte contro Condello e rimane a terra. Il Vanchiglia prova a rientrare in partita e accorcia le distanze su calcio di rigore, calciato da Ordisci ad incrociare nell’angolo basso con il portiere che sfiora, ma non riesce a bloccare. Nel finale il Vanchiglia riapre ufficialmente la gara: punizione che pesca in profondità Camoriano e ottima conclusione al volo che si infila sotto l’incrocio. I padroni di casa vanno vicini anche al pari con la punizione di Ordisci, ma Bonato è attento e respinge a lato.

Tealdo decisivo. La ripresa si apre come era iniziata la partita: non è ancora finito il primo giro di lancette e il Vanchiglia trova il gol del pari, con Camoriano che riceve in area e conclude con un diagonale molto potente. Le brutte notizie per la CBS non finiscono perché Libraro lascia il campo per un infortunio. Nonostante questo, però gli ospiti si rifanno in avanti e si riportano di nuovo in vantaggio con Belmonte, che raccoglie una ribattuta e dal limite dall’area calcia di collo pieno in prima intenzione, trovando un diagonale rasoterra chirurgico, su cui il portiere non può arrivarci. Il vantaggio non dura però: Ordisci va in profondità, si scontra con il portiere in uscita, ma riesce comunque a dare la deviazione vincente per il pareggio finale. Nel finale però la CBS trova di nuovo il gol: mischia nell’area granata, innescata dalla traversa di Mattana su rovesciata, e risolta dal tap in di Tealdo, al posto giusto al momento giusto.