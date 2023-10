Under 15 Regionali: Alpignano-CBS 0-1

ALPIGNANO-CBS 0-1 MARCATORE: 1’ Rulfi. ALPIGNANO (4-3-3): Suino, Bevilacqua (21’st Marengo), Viola (21’st Pucci), Attisani, Mataj (11’st Crepaldi), Bertot, Miceli (1’st Sansica), Dello Russo (13’ Bottero), Bardus (13’st Greco), Lisneanu, Audrito (1’st Massara). A disp.: Nava, Liboni. All.: Domizi. CBS (4-3-1-2): Gaiotto, Petruzzella (34’st Kifahi), Flamini (36’st Lazzarone), Lorent, Mollo, Martinotti, Trezza (30’st Monterosso), Miceli, Boenzi (27’st Buffon), Macagnone (23‘st Saviotti), Rulfi (23’st Lewin). A disp.: Bellomi, Toro, Gullà, Monterosso. All.: Carbone. ARBITRO: Francesco Longo di Collegno.

LA CRONACA DELLA PARTITA

ALPIGNANO – Colpo grosso all’Allende. La Cbs sbanca Alpignano grazie ad un gol di Rulfi e sorpassa i ragazzi di Domizi in classifica, portandosi ad un solo punto dal Lascaris. Merito di una partita giocata con impegno, sacrificio e lucidità dai rossoneri , quella mancata ai padroni di casa per tutti e i 70 minuti di gioco.

Eh sì, la lettura della gara è tutta qui. L’Alpignano ha mostrato grande cuore, attaccando a testa bassa per tutti e i settanta minuti di gioco, ma di fatto non ha mai creato grossi pericoli per via della troppa frenesia dei suoi interpreti. Chiaramente il costante pressing dei ragazzi di Carbone ha fatto la differenza, come la rete dopo sessanta secondi, che ha indirizzato la partita in apertura. L’autore del gol partita è Rulfi, bravo ad anticipare di testa tutta la difesa biancoazzurra dopo la traversa colpita su punizione da Trezza. Un colpo difficile da digerire per l’Alpignano, che pochi minuti dopo perde anche Dello Russo in mezzo al campo. Avvisaglie di una partita storta. Di fatto nel primo tempo Gaiotto non viene mai impegnato e i rossoneri chiudono la prima frazione in vantaggio.

Nella ripresa lo spartito non cambia. L’Alpignano parte forte, ma la Cbs è brava a bloccare subito i tentativi d’assalto dei biancoazzurri che, nonostante la buona volontà, continuano a faticare nel creare azioni da gol. La partita è bloccata. Si lotta molto a centrocampo, ma dalle parti dei due portieri non perviene quasi nulla. Nel finale i biancoazzurri provano il tutto e per tutto con Marengo, ma prima il suo colpo di testa viene facilmente parato da Gaiotto e poi il suo tiro termina sull’esterno della rete. Nei minuti di recupero Crepaldi ha una buona occasione su calcio di punizione, ma la conclusione è lenta e centrale, terminando la sua corsa nelle braccia del portiere ospite. L’ultima occasione di una gara dai grandi ritmi, vinta meritatamente dalla Cbs.