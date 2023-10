Under 16 Regionale, Alpignano sfida Sisport per la vetta del gruppo C

Due le squadre al comando del girone A. Si tratta di RG Ticino e Verbania, entrambe con sei gare vinte e una persa . Seguono a pari merito, ma un gradino sotto, Bulè, Baveno e Biellese, appaiate a 12 punti. Proprio quest’ultima sarà impegnata in un importantissimo scontro diretto con Città di Cossato, sesta in classifica e appena due punti dietro i bianconeri. Impegno casalingo, invece, per RG Ticino e Verbania. La prima ospita l’Union Novara, la seconda, sfida l’Ivrea Calcio.

Nel girone B, ancora a punteggio pieno il Lascaris, che approfitta del pareggio di Volpiano e Pro Eureka per prendersi la vetta solitaria della classifica. Più indietro, invece, Venaria e Gassino. Se la capolista è impegnata in una gara piuttosto agibile contro Strambinese, fanalino di coda del girone, ben diversa la situazione della Volpiano, che affronta Venaria in uno scontro diretto da non perdersi.

Il gruppo C è comandato dall’Alpignano, che ha vinto tutte e sei le gare disputate finora. Buon inizio anche per la Sisport, che segue con 16 punti. Leggermente in ritardo Lucento, Vanchiglia e Spazio Talent anche se stanno disputando un ottimo campionato, specialmente la prima che, nonostante i due pareggi, risulta ancora imbattuta. Nel weekend, però, va di scena il big match dell’intera categoria, quello tra prima e seconda in classifica. I biancazzurri, infatti, ospitano la Sisport per una partita assolutamente decisiva tra le principali candidate al trionfo nel girone.

Pinerolo e Pedona, invece, si contendono la vetta del gruppo D. Entrambe a 16 punti, le due squadre hanno raccolto sei vittorie e un pareggio finora. Bottino quasi pieno anche per il Chisola che, però, conta anche una sconfitta. Proprio quest’ultima cercherà di correggere il tiro e centrare i primi due gradini del podio affrontando il Saluzzo in trasferta. Impegno complesso per il Pinerolo, ospite del Fossano quinto in classifica. Il Pedona, invece, giocherà in casa del Bra.

Il Moncalieri ancora imbattuto, infine, nel girone E, dove Asti e Acqui, rispettivamente a 16 e 15 punti, cercano di stare al passo. Alla capolista, in questo weekend, la sfida alla Mezzaluna, compagine attualmente situata al penultimo posto del raggruppamento. Impegno decisamente più complesso per l’Acqui, impegnato in casa della Don Bosco Alessandria quinta.

Di seguito le gare in programma sabato 28 ottobre.

GIRONE A

Città di Cossato-Biellese

Verbania-Ivrea Calcio

RG Ticino-Union Novara

Romagnano-Arquatese

Gozzano-Diavoletti

Bulè Bellinzago-Borgomanero

Baveno-Borgosesia

GIRONE B

Charvensod-Aygreville

Vallorco-Aosta

Venaria-Volpiano

Pro Eureka-Virtus Accademia

Pianezza-Quincinetto

Lascaris-Strambinese

Gassino-Caselle

GIRONE C

Rosta-KL Pertusa

Bacigalupo-Cit Turin

Vanchiglia-Lucento

Pozzomaina-Spazio Talent

Mirafiori-Paradiso

Cenisia-CBS

Alpignano-SiSport

GIRONE D

Vigone-N. Hesperia

Saluzzo-Chisola

Rivarolese-Centallo

Garino-Borgaro

Fossano-Pinerolo

Cheraschese-Cuneo Olmo

Bra-Pedona

GIRONE E

Alba Calcio-Ovadese

Moncalieri-Mezzaluna

Don Bosco Alessandria-Acqui

Derthona FBC-Sca Asti

SG Chieri-Asti

Novese-Asca

Chieri-Albese