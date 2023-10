Under 17 Regionale, doppio scontro diretto nel girone E

Il gruppo B vede al comando il Lascaris, ancora a punteggio pieno. Seguono Borgaro e Volpiano Pianese, rispettivamente a 15 e 12 punti. I bianconeri apriranno la giornata, affrontando il Charvensod. Impegno complesso per la Volpiano Pianese, che va in casa della Pro Eureka in cerca dei tre punti. Il Borgaro, invece, ospita il Caselle.

Situazione emozionante nel girone C, dove il KL Pertusa è primo in solitaria, ma le sue inseguitrici, Alpignano e Lucento, distano solamente un punto. L’impegno più ostico è per l’Alpignano, che ospita il Mirafiori. Bisogna dire, però, che nessuna gara è semplice e anche gli impegni di KL Pertusa (contro Rosta) e Lucento (contro Cit Turin) possono riservare sorprese.

Il Chisola comanda il girone D a punteggio pieno, seguono Cheraschese, Bra e Cuneo Olmo. I biancazzurri ospita l’ultima in classifica, il Carmagnola, e non possono fallire il settimo successo consecutivo. Specialmente considerando la difficile gara che aspetta la Cheraschese, contro un Fossano distante solo cinque punti.

Chiude il Girone E, infine, con il programma più emozionante del weekend. Al primo posto c’è il Chieri, che sfiderà domenica la quarta in classifica, Alba Calcio, distante solo due punti. In vetta a pari merito, invece, l’Acqui, impegnato in casa del San Giacomo Chieri, terzo e un punto dietro le due capoliste. Situazione altamente imprevedibile, quindi, dove la classifica potrebbe essere completamente rivoluzionata al termine della settima giornata.

Di seguito il programma delle gare di domenica 29 ottobre.

GIRONE A

Juve Domo-Ivrea Calcio (sabato 28 alle 18:15)

Accademia Casale-Città di Cossato

Gravellona-RG Ticino

Borgomanero-Alicese Orizzonti

Romgnano-Oleggio

Libertas Rapid-Baveno

Biellese-Diavoletti

GIRONE B

Charvensod-Lascaris (sabato 28 ore 17:30)

Virtus Accademia-Gassino

Paradiso-Autovip San Mauro

Venaria-Rivarolese

Pro Eureka-Volpiano

Gozzano-Pianezza

Borgaro-Caselle

GIRONE C

Aviglianese-Pozzomaina

Bacigalupo-Beiborg

Vanchiglia-CBS

KL Pertusa-Rosta

Lucento-Cit Turin

Bruinese-Cenisia

Alpignano-Mirafiori

GIRONE D

Centallo-Villafranca

Salice-Cuneo Olmo

Saviglianese-Monregale

Pinerolo-Caraglio

Garino-Bra

Fossano-Cheraschese

Carmagnola-Chisola

GIRONE E

Alba Calcio-Chieri

Sca Asti-Pecetto

Area Calcio-Dertona

Asti-Albese

Derthona FBC-Asca

SG Chieri-Acqui

Novese-Fortitudo