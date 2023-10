"Aspettando il Campionato": il torneo Under 14 organizzato dallo Spazio Talent

In attesa che il Campionato Regionale Under 14 inizi, con lo start fissato per il weekend del 5-6 novembre, fra sabato 28 e domenica 29 ottobre andrà in scena una manifestazione a otto squadre con prestigiose squadre piemontesi. Ecco, di seguito, le otto formazioni Under 14 del Torneo "Aspettando il Campionato": Bisalta, CBS, Spazio Talent Soccer, BSR Grugliasco, Volpiano Pianese, Lascaris, Rosta e Pinerolo.