Under 16 Regionale: Alpignano-Sisport 2-1, le dichiarazioni degli allenatori

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

La sliding doors della partita è il primo minuto del secondo tempo. La Sisport, andata in vantaggio all’ultimo secondo del primo tempo, subisce il gol del pari dopo pochi secondi dalla fischio d’inizio della ripresa. Un gol che cambia una partita vinta meritatamente dall’Alpignano, come ha sottolineato Bisecco, tecnico della Sisport: «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, ma abbiamo limitato i loro attacchi. Il problema è prendere gol dopo meno di un minuto dall’inizio del secondo tempo con un nostro errore. Comunque loro sono molto forti, lo hanno dimostrato vincendo il titolo lo scorso anno e anche oggi».

Come detto, la chiave è il gol arrivato in apertura. «Cosa ho detto ai miei nell’intervallo? Che per stare in testa bisogna vincere partite come queste», ha detto Martorana, allenatore dell’Alpignano. «Abbiamo affrontato un avversario di valore, che ci ha messo in difficoltà segnando nel nostro momento migliore, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Dovevamo dare il 100% e lo abbiamo dato. Sono molto contento».