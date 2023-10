Under 17 Regionali: Alba Calcio-Chieri 1-3

MARCATORI: 14’ pt Salvatore (CH), 14’ st Trinchero (A), 19’ st Colletto (CH), 39’ st Oseye (CH).

ALBA CALCIO: Bottala, Vidotto (11’ st Gallarato), Battaglino (31’ st Capasso), Cucurachi (32’ pt Lanza), Icardi, Meinardi M. (22’ st Meinardi L.), Galtieri, Asteggiano (29’ st Volpe), Alfieri (41’ st Scoffone), Trinchero, Bussi. A disp. Ribero, Ponzio. All. Pellegrino.

CHIERI: Mattrel, Checa (31’ st Massano), Oseye, Spinelli, Scarpellino (42’ st Breshak), Sacco, Grisafi (22’ st Dario), Colletto, Salvatore (31’ st Aimetti), Rosano (40’ st Cerrato), Muscatello (43’ st Nicosia). A disp. Albunio, Andrione. All. Vanacore.

ARBITRO: Saglietti di Bra.

NOTE: Ammoniti: Muscatello (CH), Spinelli (CH), Mattrel (CH), Volpe (AC), Dario (CH espulso).

LA CRONACA

Il Chieri “surfa” in cima alla classifica dopo la vittoria nel big match contro l’Alba Calcio. Gli ospiti portano a casa tre punti d’oro al termine di una partita stregata in cui la fortuna non sembrava essere dalla loro parte.

Chieri devastante. Il tecnico di casa schiera i suoi ragazzi con il solito 4-2-3-1 per creare superiorità numerica nella zona mediana del campo mentre il mister Vanacore propone un 3-5-2, all’Antonio Conte, che si trasforma in un 5-3-2 in fase di non possesso per sfruttare a pieno l’ampiezza del terreno di gioco in fase offensiva e aprire così la difesa avversaria. Il match inizia subito a ritmi elevati, forsennati, entrambe le squadre lottano su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Con il passare dei minuti, il tasso tecnico del Chieri esce fuori e al 14’ Salvatore sblocca il risultato. A mettere la zampata sotto porta è il numero 9 ma ad inventare l’assist è il diez Rosano che va prima via al difensore con uno strapotere fisico impressionante e poi serve in mezzo all’area un cioccolatino solo da scartare. Il Chieri fisicamente è devastante e, a metà primo tempo, va vicino al raddoppio prima con Muscatello che in area piccola grazia il portiere aprendo troppo il piattone sinistro e poi con Rosano che a campo aperto si fa ipnotizzare da un intervento super in uscita di Bottala. Al 34’ è ancora una volta il numero 1 dell’Alba il protagonista deviando il tiro ravvicinato di Colletto sul palo. A pochi secondi dal termine del primo tempo Rosano tira fuori un’altra magia dal cilindro con un tiro a giro di pregevole fattura che però si infrange in pieno sulla traversa facendo tremare non solo la porta ma anche i cuori di tutti i tifosi sugli spalti.

Oseye chiude i giochi. Ad inizio secondo tempo il Chieri, dopo aver sfiorato il raddoppio con Colletto, rischia di rovinare tutto quando al 59’ viene fischiato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per fallo di Mattrel. Dagli undici metri si presenta Trinchero che infila il pallone all’angolino rimettendo tutto in equilibrio. La partita sembra stregata ma i ragazzi di Vanacore reagiscono da veri guerrieri al gol subito e dopo appena 5 minuti si riportano in vantaggio grazie a Colletto che si fa trovare pronto a ribattere in rete la respinta corta del portiere. A chiudere definitivamente la partita, all’84’ minuto, è Oseye che firma di testa il gol dell’1-3 mandando in estasi la panchina ospite.