Under 17 Regionali: Alba Calcio-Chieri 1-3, le dichiarazioni degli allenatori

Queste le parole del tecnico di casa Pellegrino: «Fisicamente oggi abbiamo sofferto molto contro una squadra comunque di un altro livello. Abbiamo battagliato fin dall’inizio senza mai mollare. Durante i primi 20 minuti non abbiamo giocato nemmeno male anzi piuttosto bene ma il gol subito ci ha destabilizzato e le qualità degli avversari sono venute fuori. Oggi credo che ci sia mancato un po’ di coraggio in diverse situazioni; soprattutto dopo lo 0-1 ci siamo spaventati e abbiamo iniziato a spazzare la palla in avanti quando bisognava invece rimanere calmi e ricominciare a giocare con serenità. Bisogna però fare i complimenti al Chieri che ha assolutamente meritato di vincere questa partita».

Queste invece le sensazioni a caldo dell'allenatore ospite Vanacore: «Una vittoria importante in un campo comunque difficile. Abbiamo creato tanto durante la partita anche se siamo stati poco cattivi sotto porta e abbiamo rischiato di vanificare tutto per un banale errore individuale. Sono molto contento di come i ragazzi hanno reagito dopo il gol subito e di come hanno performato durante tutta la partita: hanno lasciato pochi spazi agli avversari, hanno giocato bene uomo contro uomo e soprattutto hanno limitato alla grande il numero 10 avversario (Trinchero) che è un giocatore molto forte, autore di ben 15 gol in stagione».