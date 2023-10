Under 15 Regionali: Rosta-PSG 2-0, le dichiarazioni degli allenatori

Il Rosta Under 15 batte in casa il PSG per 2-0, grazie alle reti di Antonaccio e di Ma Alhijjawi. Al termine della partita, gli allenatori delle due squadre hanno parlato della prestazione delle rispettive formazioni e non sono mancati i complimenti agli avversari.

Fair play. Nel post partita di Rosta-PSG, i due tecnici non si nascondono e D’Errico, tecnico del PSG, regala una bella lezione di sport, riconoscendo la forza del Rosta e ammettendo di aver imparato qualcosa dagli avversari. “Bisogna riconoscere la superiorità del Rosta. Oggi abbiamo imparato qualcosa in più. Loro non hanno perso neanche un contrasto. Certamente gli episodi potevano aiutarci, ma l’andamento della partita è stata condotta dal Rosta. Noi abbiamo fatto qualcosa di positivo nel secondo tempo, ma risultato più che giusto”. Per Andrea Bonfante, tecnico del Rosta, la vittoria non è mai stata messa in discussione: “Quando vai al riposo sull’1-0 è chiaro che gli avversari vogliono recuperare e infatti loro sono partiti a mille. Rispetto alle altre partite, abbiamo patito meno ad inizio secondo tempo, ma anche contro il PSG abbiamo sofferto i primissimi minuti. A parte questo, devo fare i complimenti ai miei ragazzi: la prestazione è stata molto positiva”.