Under 15 Regionali: il punto dopo la settima giornata

Nella settima giornata del girone C del campionato Under 15 vincono tutte le squadre dei piani alti della classifica, con la corsa verso il primo posto che si fa sempre più avvincente.

In testa al girone dopo sette partite giocate si trova il Sisport a pari punti con il Lascaris, grazie alle cinque vittorie e i due pareggi ottenuti fino a questo momento. Nell'ultimo weekend di gare il Sisport ha vinto 1-5 sul campo del Bsr Grugliasco, grazie alle reti di Di Cintio, De Angelis e alla tripletta di Regagnin; mentre il Lascaris è riuscito a vincere in casa contro il Valle Susa, con i gol di Martinelli e Scanavino.

Alle spalle delle due capoliste, con un punto di ritardo, si trovano il Cenisia e il CBS, che domenica hanno vinto rispettivamente contro la Bruinese per 4-1 e il Lucento per 2-1. A quota 15 punti, al quinto posto si trova il Rosta, che nel match casalingo giocato contro il PSG si è imposto per 2-0; a quota 14 si trova l'Alpignano che in trasferta ha battuto 0-8 il Cit Turin e con 13 punti, al settimo posto, c'è il Vanchiglia che sul campo del Mirafiori ha vinto 0-2.