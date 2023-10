Under 19 Regionali: il punto dopo la settima giornata nel girone C

Nel girone C del campionato Under 19 Regionali, sono tre le squadre che si trovano in testa al campionato a pari punti

31 . 10 . 2023 18:14 1 min

Dopo sette partite, nel girone C del campionato Under 19 Regionali, sono tre le squadre che si trovano in testa al campionato a pari punti, con sei vittorie e una sola sconfitta. La settima giornata del campionato, che si è giocata questo weekend, è stata caratterizzata dal big match tra i padroni di casa del Cuneo Olmo e la Saviglianese, con gli ospiti che si sono imposti per 0-1 grazie al gol di Ambrosino. Con questa vittoria la formazione allenata da Pulvirenti è riuscita ad agganciare in classifica proprio il Cuneo Olmo, portandosi con sé la Cheraschese, che si è imposta per 0-2 contro il Fossano. A due punti dalle prime tre squadre si trova il Centallo, al quale è bastata la rete di Beshku per battere il Caraglio. Ad approfittare della sconfitta del Fossano sono stati il Bsr Grugliasco e l'Area Calcio che, battendo rispettivamente il Beiborg e il Monregale hanno agganciato in classifica la squadra di Chiapella a quota 10 punti. A 9 punti in classifica ci trovano il Nichelino Hesperia e la Roretese che in questa giornata hanno battuto l'Albese e il Busca. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Regionali

