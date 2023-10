Under 16 Regionali: la situazione nel girone B dopo la settima giornata

Nel girone B del campionato Under 16 Regionali il Lascaris, dopo sette giornate, è ancora primo in classifica a punteggio pieno. La formazione allenata da Meschieri nell'ultima partita disputata si è imposta con un netto 7-0 sulla Strambinese, dimostrando ancora una volta tutto il proprio potenziale; a trovare la via del gol sono stati Delle Cave, Camino, Cottafava, Sesia, Raviola e Rizza, con quest'ultimo autore di una doppietta.

La prima inseguitrice del Lascaris in classifica è il Volpiano Pianese, che sabato ha battuto 1-3 in trasferta il Venaria (quarto in classifica), con le reti di Pettinari, Gambino e Ietto, approfittando così della sconfitta del Pro Eureka contro la Virtus Accademia per conquistare tre punti di vantaggio dalla squadra di Isaia.

Il Vallorco, grazie alla vittoria sulla CGC Aosta, è riuscita a salire a quota 12 punti raggiungendo il Gassino San Raffaele, che sabato ha perso in casa di misura contro il Caselle. Le altre due squadre a conquistare i tre punti questa giornata sono state il Vda Charvensod, che ha battuto 2-0 l'Aygreville e il Quincitava, che ha vinto 2-3 contro il Pianezza.