Under 14 Regionali, ufficializzati i gironi, si comincia il prossimo weekend

Conclusasi la fase di qualificazione, ormai è solo questione di tempo per l’inizio del campionato Under 14 piemontese. L’ultimo step che mancava era la composizione dei gironi, adesso ufficializzato però anche attraverso un comunicato stampa rilasciato dal Comitato Piemonte Valle d’Aosta. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 5 novembre alle 14:30, la conclusione, invece, per il 28 aprile. Ecco, quindi, che la stagione dei 2010 entra finalmente nel vivo. Di seguito la composizione dei gironi.