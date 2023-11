Under 16 Regionali: Venaria-Charvensod 3-4

MARCATORI: pt 20’ Butelli (C), 38’ e 39’ Di Marco (V); st 20’ Baldo (C), 21’ Broglia (C), 30’ Riboni (C), 41’ Agugiaro (V)

VENARIA (3-5-2): Montemurro 6; Deaconu 6 (1’ st Pipicella 6), Ippolito 6 (23’ st Agugiaro 6), Tumbarello 6; Castiglione 6 (31’ st Grasso), Zanella 6 (1’ st Gerardo 6), Savat 6.5 (36’ st Guarraia sv), Ghiraldi 6.5, M. Greco 6; Di Marco 7 (10 st Lo Iacono 6), Brignone 6 (35’ pt Osahem 6.5). A disp. A. Greco, Kouraa, Agugiaro. All. Chessa.

CHARVENSOD (4-3-1-2): Fogato 6.5; Soncin 6 (13’ st Macchioni 6), El Ouattasi 6, Melotti 6, Pacuku 6; Baldo 6, Broglia 7, Butelli 6.5 (37’ st Fussambri sv); Fazari 6 (19’ st Raso 6); Riboni 7, Filice 6 (39’ st Arcidiacono sv). A disp. Del Missier, Arcidiacono, Lucà, Tuccari. All. Ciccarelli.

ARBITRO: Corvino di Torino.

NOTE: Ammonito: Pipicella.

LA CRONACA

Il Venaria sogna per un tempo la prima vittoria di stagione: rocambolesca, ottenuta in un giro di lancette. Ma nella ripresa il sogno si infrange in appena un minuto, quello che serve allo Charvensod per ribaltare il risultato e portarsi a casa i tre punti.

Prima occasione per gli ospiti: calcio di punizione sulla trequarti su cui El Ouattasi si infila sul secondo palo, ma la sua conclusione, non pulitissima, esce di un soffio a lato del palo. I padroni di casa rispondono con un bel ribaltamento di fronte dove, complice un errore in chiusura di Melotti, Di Marco prova la deviazione di punta, con Fogato che mette in corner. Al 20’ i valdostani sbloccano il risultato: bello spunto di Riboni che trova il fondo e sull’out di destra crossa in mezzo per Butelli, che di prima intenzione conclude in rete prendendo contro tempo Montemurro. Il Charvensod in pochi minuti va vicino anche al raddoppio, con Baldo che su un corner ha il tempo di stoppare con il ginocchio, prendere posizione e calciare al volo, con il pallone che sibila a lato del palo. Il Venaria si rivede in avanti, ancora una volta con Di Marco, che dialoga bene nello stretto con Brignone, ma al momento della conclusione trova l’ottima risposta di Fogato che salva in calcio d’angolo. Dopo aver perso Brignone per infortunio però, il Venaria nel finale di tempo trova prima il pareggio e poi il gol del 2-1 con Di Marco, autore di una doppietta.

Nella ripresa il Venaria va vicino al tris: bellissimo filtrante di Savat per Castiglione che attacca la profondità sul secondo palo, ma, arrivando un pelo in ritardo, la sua conclusione finisce fuori. Più pericoloso Osahem, che riceve in profondità, controlla bene in corsa e conclusione sul primo palo, che Fogato respinge. Pochi minuti dopo e il duello tra punta e portiere si ripropone, questa volta con il portiere che riesce a bloccare a terra. Lo Charvensod sembra in difficoltà, ma al 20’ trova il pareggio: palla dentro l’area dalla trequarti, deviazione di Baldo che prima trova il palo, ma poi è fortunato sul rimpallo perchè il pallone gli rimbalza addosso e si infila pigramente in porta. E come era successo nel primo tempo in occasione del sorpasso del Venaria, il controsorpasso dello Charvensod è immediato: Broglia scappa in profondità e al 21’ riporta i valdostani in avanti. Gli ospiti hanno la chance di allungare prima con Broglia in pressione sul portiere e poi con Filici su punizione, ma in entrambi i casi il pallone esce di poco. Va meglio a Riboni, che alla mezzora mette a lavoro il suo fisico, difende palla sul ritorno del difensore e con un diagonale potente e preciso cala il poker. finale rovente, in cui i padroni di casa accorciano le distanze con la rete di Agugiaro in pieno recupero, ma che purtroppo per loro arriva troppo tardi.