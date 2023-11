Under 15 Regionali: Bruinese-BSR Grugliasco 4-1

POL. BRUINESE-BSR GRUGLIASCO 4-1 MARCATORI : 14’, 26’, 1’ st Nido (PB), 21’ st Gallo (PB), 28’ st Baseggio (B) BRUINESE (3-5-2) : Fideleo, Prizzi, Correndo, Camusso (1’st Di Marzio), Sgambelluri (24’st Bruzzese), Castronovo (5’st Caredda), Giordano, Paganotto (26’st Saladino), Gallo, Perrone (13’st Ianachievici), Nido (33’st Potcovel). All.: Lussiana. BSR GRUGLIASCO (4-3-3) : Conca, Iannacone (15’st Elettri), Acconciaioco (33’st Ruzza), Paluccio (24’st Dimatteo), Abbate (33’st Montemurro), Braccia (25’st Morelli), Pellegrino, Giannone, Dal Farra, Orsino (25’st Lapegna), Hristov (9’st Baseggio). A disp.: Panetta. All.: De Masi. ARBITRO : Mattia Martello di Collegno

BRUINO – La Bruinese è un… nido d’amore. Prestazione maiuscola dei ragazzi di Lussiana, che ottengono una vittoria pesante in termini di classifica. Merito di una grande prova di squadra e di un super Nido, autore di una tripletta. Il gol del poker è di Gallo, mentre quello della bandiera per gli ospiti di Baseggio.

Entriamo nel merito. Nel primo tempo la Bruinese interpreta al meglio la parola “ripartenza veloce”. I ragazzi di Lussiana interpretano al meglio la partita, sfruttando al meglio la conoscenza del proprio campo, in pessime condizioni per via della pioggia. La chiave è Sgambelluri, terzino destro dotato di ottima corsa e buona tecnica. Segni particolare: è mancino. Una caratteristica che manda in tilt sempre i difensori biancorossi, che si aspettano in più occasioni il cross ad uscire con il destro, mentre il 3 biancoazzurro rientra sul sinistro e fa partire dei cross molto insidiosi che favoriscono gli attaccanti Perrone e Nilo. Proprio quest’ultimo è bravissimo a trasformare il dominio in gol al 14’, ribattendo in rete un tiro parato da Conca e proveniente proprio dalla destra. Passano dieci minuti e lo schema si ripete. Sgambelluri rientra sul mancino e fa partire un cross difficile da intercettare dai difensori biancorossi: sul pallone si lancia ancora Nido, che trafigge il portiere del Bsr. I primi segni offensivi da parte degli ospiti arrivano negli ultimi dieci minuti, ma i biancorossi peccano di precisione e sprecano l’occasione di riaprire la gara.

Errore che costa carissimo. Passa un minuto dalla ripresa della seconda frazione e Nido s’inventa un pallonetto che beffa Conca e chiude di fatto il match. La Bruinese trova anche il gol del poker pochi minuti dopo con Perrone, ma la sua rete viene annullata per offside. Da qui inizia una sfida nella sfida tra Nido e la difesa ospite. Il dieci cerca con insistenza il gol del poker personale e di squadra, ma tra poca precisione e le parate di Conca la rete non arriva. Ci pensa allora Gallo al 21’ a chiudere definitivamente l’incontro. Nel finale il Bsr tira fuori l’orgoglio e arriva a prendere un palo con Elettri su punizione e a siglare il gol del 4-1 con Baseggio, al 28’. Il gol non cambia nulla, anzi la Bruinese sfiora più volte il gol del 5-1 finale. Alla fine termina con il largo successo dei padroni di casa, autori di una prestazione davvero importante.