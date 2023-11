Under 17 Regionali: Cheraschese-Salice 8-1, le interviste

Vittoria importante per la Cheraschese Under 17, che conquista il quarto risultato utile consecutivo mantenendosi in scia nella lotta per le prime tre posizioni in classifica. Sul versante opposto invece il Salice prosegue la sua streak negativa che va avanti dal primo di ottobre. Nel post partita il tecnico dei nerostellati Ferrero ha dichiarato: «Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi. Siamo stati fortunati e bravi a sfruttare due errori del portiere avversario mettendo a segno due gol. Siamo un bel gruppo e possiamo toglierci molte soddisfazioni anche se, come ho già detto ai ragazzi, deve ancora arrivare il tour de force: dobbiamo ancora affrontare squadre come il Pinerolo, il Centallo e soprattutto il Chisola che però fa un campionato a sé».