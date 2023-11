Rappresentativa Under 15, buone indicazioni per Di Nuovo dal test di Venaria

BLU-VERDI 2-1

MARCATORI: 27' Cozzula (B), 24' st Rodriguez (V), 20' tt Aversano (B).

BLU 1T (4-3-3): Piciano; Bertot, Bellani, Lorent, Bazzini; Cozzula, Catanzaro, Mitma Suarez; Greco, Isufaj, Laneri.

VERDI 1T (4-2-3-1): Rostagno; Ben Salah, Scorzoni, Conforti, D'Agostino; Nallino, Axerio; Pella, Catalano, Calizia; Ragagnin.

BLU 2T (4-3-1-2): Mengoni; Bertot, Amendolagine, Bellani, Bazzini; Cozzula, Olivero, Gullo; Savoia; Rocchi, Aversano.

VERDI 2T (4-2-3-1): Patella; D'Agostino, Conforti, Scorzoni, Pacco; Cecchin, Nallino; Cavazza, Chira, Calizia; Rodriguez.

BLU 3T (4-3-3): Piciano (15' Mengoni); Bertot, Amendolagine, Lorent, Bazzini (15' Cozzula); Olivero, Catanzaro, Mitma Suarez (15' Gullo); Greco (15' Savoia), Rocchi (15' Isufaj), Laneri (15' Aversano).

VERDI 3T (4-2-3-1): Rostagno (14' Patella); Ben Salah, Conforti (6' DAgostino), Scorzoni, Pacco; Axerio, Cattalano; Cavazza (10' Rodriguez), Chira, Pella; Ragagnin.

Ottime risposte dal terzo raduno stagionale della Rappresentativa Regionale del Piemonte Under 15 guidata dl selezionatore Di Nuovo, riunitasi ieri pomeriggio in quel di Venaria. Tre reti, per un 2-1 finale in favore della selezione blù contro quella verde, in tre tempi. Nella prima frazione di gioco, il match si è concluso 1-0 con gol di Cozzula nei minuti finali: grande tiro sotto l'incrocio che ha battuto un incolpevole Rostagno. Il secondo tempo, invece, ha visto prevalere questa volta la formazione verde grazie alla rete di Rienny Rodriguez al 24' della ripresa: conclusione a palombella del bomber del Caltignaga, che ha beffato Mengoni. Nel terzo e ultimo tempo nuova vittoria della selezione blù grazie al gol di Aversano dell'Asti dal limite dell'area: un tiro angolato che ha sorpreso l'estremo difensore avversario Patella. L'attesa per il primo impegno ufficiale cresce: come annunciato dallo stesso Di Nuovo, la selezione Under 15 Regionale prenderà parte al 42° Torneo Pier Giorgio Tappari che si svolgerà a Lucento nel periodo natalizio.