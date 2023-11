Rappresentativa Under 17, concluso anche il terzo raduno: Marangon può sorridere

MARCATORI: 2' Lazzarin (B), 16' st Rosano (B), 21' st aut El Achkoi (B), 27' st Melloni (B), 30' st Mereu.

SQUADRA BLU 1T: Bruno L., El Achkoi, Landi, Del Santo, Bottero; Franchini, Barberis, Muscatello; Quaglia, Melloni, Lazzarin (30' Rosano).

SQUADRA VERDE 1T: Bruno R., Audisio, Torresan, Massano, Borello; Pace, Stefanelli, Brancato; Massari, Valleriani, Sauna.

SQUADRA BLU 2T: Frattin, El Achkoi, Landi (13' Del Santo), Carnabuci, Bottero; Palazzo, Cardinale, Muscatello (20' Franchini); Mereu, Melloni, Rosano.

SQUADRA VERDE 2T: Fasano, Audisio (17' Borello), Torresan, Massano, Lo Campo; Stefanelli (13' Brancato), Pace (11' Delfino); Massari, Touti, Sauna; Capetti.

SQUADRA BLU 3T: Bruno L. (8' Frattin) , EL Achkaoi, Carnabuci, Del Santo, Bottero (8' Quaglia), Palazzo, Cardinale (9' Barberis), Franchini, Mereu, Melloni, Rosano.

SQUADRA VERDE 3T: Bruno R. (9' Fasano), Audisio, Torresan, Massano, Lo Campo, Delfino, Brancato, Touti, Valleriani, Sauna, Capetti.

Ottime indicazioni nella terza uscita stagionale per la Rappresentativa Regionale del Piemonte Under 17 guidata da Marangon, che si è riunita ieri pomeriggio presso il centro sportivo del Lascaris. A trionfare, è stata la squadra blu, che ha vinto 4-1 contro la squadra verde. In gol, dopo neanche 120 secondi, Lazzarin, che ha portato avanti la formazione blu. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, le emozioni più belle sono arrivate nella ripresa, dove la squadra blu ha preso il largo con le reti di Rosano e Melloni; nel mezzo il momentaneo autogol di uno sfortunato El Achkoi che ha soltanto ridotto lo svantaggio, prima del definitivo e quarto gol di Mereu, che ha chiuso le danze.