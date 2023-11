Under 16 Regionali, preview: nel gruppo B scontro diretto per il secondo posto

Torna il calcio piemontese per un altro weekend ricco di emozioni. Nel gruppo B, in cui al comando c’è il Lascaris dei record con otto vittorie in altrettante partite, Volpiano Pianese e Pro Eureka saranno protagoniste del big match di giornata. Entrambe le formazioni, appaiate a 19 punti in classifica e ferme al secondo posto. I biancoviola, in particolare, hanno da riscattare la sconfitta patita nell’ultima giornata contro la capolista. La formazione allenata da Meschieri, infatti, è uscita trionfante e con il primo posto saldo in mano dalla partita del campo di via Trento 104. Proprio i bianconeri saranno impegnati in un altro incontro decisivo, contro il Venaria, dalle ore 15. Altre partite importanti sono quella tra il Vallorco, quarto, e il Quincinetto, oppure quella tra il Gassino San Raffaele, quinto, e la Virtus Accademia. Gare decisive per le formazioni leggermente dietro al podio, costrette ora a macinare pugni se vogliono avvicinarsi alla zona Playoff. Nella zona bassa della classifica, Strambinese e Aygreville cercano ancora i primi punti del campionato rispettivamente contro Pianezza e Caselle.