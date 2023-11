Rappresentativa Under 19, ecco cosa è successo nel secondo raduno

MARCATORE: 5' st Deljallisi (V).

SQUADRA BLU 1T: Faccio, Andretta, Cassetta, Sicilia, Birtolo, Finocchiaro, Capodaglio, Lanfranco, Botasso, Stocchino, Re.

SQUADRA VERDE 1T: Sotta, Moreira, El Kassab, Gioannini, Tomasino, Trevor, Campra, D'Ambrosio, Tetaj (15' Costa), Capriolo, Deljallisi.

SQUADRA BLU 2T: Faccio, Birtolo (20' st Tomasino), Sicilia, Cassetta, Andretta (20' st Moreira), Capodaglio, Finocchiaro, Berthod, Ataupillco, Botasso (20' st Re), Stocchino (20' st Capriolo).

SQUADRA VERDE 2T: Martino, Savva, El Kassab, Gioannini, Peradotto, Trevor (20' st Lanfranco), Campra, D'Ambrosio, Costa, Tucci, Deljallisi.

E anche la Rappresentativa Regionale del Piemonte Under 19 è scesa in campo, ieri pomeriggio, a Pianezza sul campo del Lascaris. Dopo l'Under 15 e l'Under 17, scese in campo rispettivamente martedì e mercoledì, giovedì è toccato alla Junionere di Licio Russo. In un pomeriggio di calcio condito dalla pioggia, il selezionatore ha diviso i 41 convocati in quattro formazioni, squadra blu contro squadra verde con due tempi. I moduli che si sono alternati nel corso dei due tempi sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1, su cui il tecnico sembra intenzionato a insistere. Il match è stato sostanzialmente sempre in equilibrio, povero di gol: è finita infatti 1-0 per la formazione verde, grazie alla rete a inizio ripresa di Deljallisi, che prima fallisce dagli undici metri - grande parata di Faccio - e poi realizza in tap-in facile. Il nuovo appuntamento della Rappresentativa Under 19 è fissato fra due settimane, giovedì 23 novembre, a Grugliasco.