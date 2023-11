Under 16 Regionali: Pro Eureka-Volpiano Pianese 2-1

MARCATORI: pt 20’ Piras (P); st 4’ rig. Aggero (V) , 8’ Piras (P).

PRO EUREKA (4-2-3-1): Feninno, Ciambrone (24’ st Vermiglio), Lorusso (20’ st Mocca), Timo, Vinard Carot, D’Alessio, Piccolo, Tudisco, Bertoldo (9’ st Traso), Piras, Attademo (9’ st Vitillo). A disp. D’Alessandro, Lo Monaco, Mariani, Furfaro, Garetto. All. Isaia.

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Timofei, Cirillo (18’ st De Lorenzis), Tallarico (15’ st Megliola), Farisco, Aggero, Barberis, Garbellini, Pettinari, Ietto (13’ st De Luca), Tuzzolino (20’ pt Miglio), Gambino (23’ st Aissous). A disp. Bertoncini, Murgia, Falvo, Viesti, Miglio. All. Baseggio.

ARBITRO: D'Adorante di Chivasso.

NOTE: ammonito Attademo (P).



Lo scontro diretto tra Pro Eureka e Volpiano Pianese si conclude con la vittoria dei padroni di casa che, al campo di Via Cascina Nuova di Settimo Torinese, si impongono per 2-1 contro la terza forza del campionato. La formazione di Isaia si stacca, dunque, dai biancoviola e conferma il secondo posto della classifica del girone B di Giovanissimi Under 16. La gara comincia con la squadra di casa più concentrata e attenta in molte situazioni, specialmente quelle offensive, dove la Pro Eureka riesce a sfruttare una migliore verticalizzazione unita a puntuali inserimenti da parte di centrocampisti ed esterni. La gara si sblocca presto, dopo appena venti minuti di gioco, quando Piras intercetta un lancio lungo che parte dalla difesa e punta il difensore avversario, superandolo. A tu per tu con Timofei, l’attaccante di casa non può proprio sbagliare e insacca per quella che è la sua quarta rete in campionato. La sterilità iniziale da parte degli ospiti si traduce presto in una presa di posizione, con il mister volpianese che si fa sentire e sprona i suoi ragazzi alla rimonta. Le occasioni, però, scarseggiano e i ragazzi di Baseggio peccano di poca cattiveria, specialmente sotto porta. Un fattore che, al termine dei quaranta minuti, penalizza i biancoviola.

La situazione si capovolge al fischio di ripresa del match. Sono gli ospiti a cominciare col piglio giusto e ad attaccare con concentrazione e serenità. Già dopo un paio di minuti, infatti, Garbellini riceve la sfera e supera un difensore, ma viene atterrato dallo stesso in area. Per il signor D’Adorante di Chivasso non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Aggero si prende la responsabilità dagli undici metri e, con estrema freddezza, non fallisce, portando la gara sul pareggio. E’ 1-1 dopo cinque minuti di ripresa. L’euforia per la rete, però, rivitalizza i padroni di casa che tornano nuovamente all’assalto. Passano appena centoventi secondi e la Pro Eureka si crea l’occasione giusta. L’attaccante di casa si libera dalla marcatura dell’avversario e scarica in mezzo, dove c’è Piras a spingere in rete la palla del 2-1. Il finale è tutto a tinte biancoviola, con la Volpiano che non ci sta a perdere e mette il tutto per tutto in campo. In un fine gara concitato, quindi, la formazione allenata da Baseggio prova, ma con poco cinismo e le occasioni, quelle importanti, scarseggiano. E la gara, in effetti, si chiude così, con poche altre emozioni. A vincere è la formazione di casa, che con cinismo approfitta delle poche occasioni avute e conquista tre punti e il secondo posto.