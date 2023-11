Under 16 Regionali: Bra-Cuneo Olmo 1-2

BRA-CUNEO OLMO 1-2

MARCATORI: 16' Ettahery (C), 36' Perronace (B), 38' st Dutto (C)

BRA (4-3-3): Fogliatto, Barbieri, Ratazzo M. (5' st Portesio), Fontana, Duke, Nizza, Bonino, Fogliato (25' st Giglio A.), Perronace, Reinero (37' Isoardi), La Mastra (1' st Marotta). A disp. Polizzi, Albertino F., Barbero, Racca, Majuri. All. Scarzello.

CUNEO OLMO (4-3-3): Maccario, Revello, Lubatti, Dutto, Civalleri, Garro, Marconi (18' st Kone), Ettahery (40' st Rosso), Mondino (27' st Ghivarello), Romano (15' st Bahbaz), Kolicaku. A disp. Aime, El Ballouti, Ciocoiu, Santini. All. Nuzzo.

AMMONITI: Perronace (B), Portesio (B), Marconi (C), Mondino (C), Kone (C).

ARBITRO: Saglietti di Alba-Bra.