Under 16 Regionali: Alpignano-KL Pertusa 9-0

ALPIGNANO-KL PERTUSA 9-0 MARCATORI : 2’ Curri (A), 5’, 21’ Ciliberti (A), 13’ Cordola (A), 32’, 12’st Fioccardi (A), 1’st Miceli (A), 25’st Zmoshu (A), 37’st Caveglia (A) ALPIGNANO (4-3-1-2) : Traversi (1’st Carlone), Amorosi (14’st Marangon), Miceli, Ferjani (5’st Crudu), Russo, Tursi (5’st Comolli), Cavacini, Cordola, Curri (10’st Metta), Fioccardi (13’st, Ciliberti (10’st Caveglia). All.: Martorana. KL PERTUSA (4-3-3) : Caradonna, Bertetti (3’st Esposito), Covacci (22’st Dini), Bastianini, Burca, Benevenuti, De Simone, Cerale (10’st Pitzianti), Vernacchia, Bedida, Zedda (3’st Macchiarola). A disp.: Timofie, Dini. All.: Strazzo. ARBITRO : Giovanni Celestri di Collegno

ALPIGNANO – Semplicemente perfetti. L’Alpignano supera la prova del nove, battendo per 9 a 0 il KL Pertusa, del subentrante Strazzo, e inizia la fuga nel proprio girone. La banda di Martorana si conferma la più forte del campionato e non solo per il numero di vittorie (nove in altrettante partite), ma per la qualità espressa in campo ogni settimana.

Entriamo nel merito. L’Alpignano è la solita macchina perfetta. Passano due minuti e i padroni di casa passano con il solito capitan Curri, bravo a battere il portiere ospite con un buon diagonale da dentro l’area. Neanche il tempo di assimilare il colpo e i biancoazzurri trovano anche il raddoppio, questa volta con Ciliberti al 5’. Il gioco della squadra di Martorana si sviluppa con un coraggioso 2-3-4-1 in fase di possesso, dove la fascia sinistra è sicuramente quella più performante: Amorosi è un treno, mentre le sterzate e le imbucate di Fioccardi per il solito Curri sono un fattore. Ed è proprio da un taglio dalla sinistra verso destra che arriva il tris ad opera di Cordola, al 13’. Al 21’ Ciliberti sigla la sua doppietta personale e porta il passivo sul 4-0, che diventa cinque al 32’ quando al festival del gol si iscrive anche Fioccardi, bravo a scartare Caradonna e fare il quinto gol.

Nella ripresa calano i ritmi e le emozioni, ma non lo spartito: si continua a gioca ad una porta sola, ossia quella degli ospiti. Passano solo sessanta secondi e l’Alpignano trova il gol del 6-0 con Miceli. La rete del difensore precede quella di Fioccardi, che fa il bis realizzando una rete di fisico e di tecnica. Nel finale c’è tempo anche per le reti di Zmoshu e Caveglia e della parata di Caradonna, che neutralizza il rigore di Cordola ed evita il gol del 10 a 0.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Angelo Martorana, Alpignano: «Partita giocata ad alti ritmi e sempre in crescendo. Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare duro, ma oggi ci portiamo a casa un’ottima prova».

Emanuele Strazzo, KL Pertusa: «Abbiamo incontrato una squadra nettamente più forti di noi. Dobbiamo lavorare molto e ripartire da zero, perché c’è tanto da lavorare. Dobbiamo lavorare sulla testa. Ci siamo sciolti come neve al sole dopo il 2-0 e questo non deve succedere. So cosa mi aspetta, ma non bisogna demoralizzarsi: solo lavorare».