Under 17 Regionali: Borgaro Nobis-Lascaris 1-1

MARCATORI: st 42’ Zitoli (B), 48’ Sauna (L).

BORGARO NOBIS (4-3-3): Marcone, Latella, Piro, Franzini, Guglielmo, Bibbo (42' pt Zaccone), Massari, Altomari (37' st Dezzutto), Finetti (31' st Menniti), Caccamo, Zitoli. A disp. Grillone, Grassia, Giraulo, Dine, Di Benedetto. All. Gentile.

LASCARIS (4-3-3): Vendramini, La Cava (41' st Mezzano), Triulcio (12' st Geme), Tonello, Picheca, Girodo (22' st Vanegas), Lagardo (9' st Matta), Maniscalco, Beggi (22' st El Fahim), Di Gioia (1' st Grec), Sauna. A disp. Cruto, Giorgis, Iemma. All. Cocino.

ARBITRO: Ferrara di Torino.

NOTE: ammoniti Caccamo (B), Piro (B), Maniscalco (L).



Al campo di Via S. Cristina, il big match della nona giornata di Giovanissimi Under 17 si conclude con un pareggio. Resta invariata, quindi, la distanza in classifica tra le due formazioni che si trovano a tre lunghezze di distanza l'una dall'altra. La gara, nonostante sia rimasta a reti bianche per più di ottanta minuti, risulta piacevole. Alla mezz'ora è il Borgaro Nobis a spingere per cercare il vantaggio, ma la conclusione di Zitoli dalla trequarti termina sul fondo. La risposta dei bianconeri arriva immediata da corner. A staccare di testa, questa volta, è Sauna. Il tiro, però, è centrale ed è facile preda di Marcone. Finale di tempo concitato con l'ennesima occasione della capolista: un gran tiro di Sauna viene efficacemente respinto dal colpo di reni di Marcone. La prima frazione, che si conclude sullo 0-0, fornisce una prima differenza di forza tra le due squadre. Ciononostante, la resistenza del Borgaro Nobis è tenace, l’attacco del Lascaris consistente ma inefficace. Complice anche l’ottima fase difensiva della formazione di casa che mantiene la situazione di stasi e manda le due squadre a riposo in parità.

LA CRONACA COMPLETA LUNEDÌ MATTINA SULL'INSERTO TUTTOCALCIO PIEMONTE