Under 16 Regionali, Garino-Vigone 2-3

MARCATORI: 5' Brianese (V), 31' Vitale (G), 34' Pansa (V); 16' st Mazzotta (G), 46' st Ayassot (V).

GARINO: Pilla, Salmin (21' st Rotondo), Messina, Vitale (1' st Paletto), Paraschiv, Bellotto, Santoli (14' st De Salvo), Costantinescu, Spoto, Lo Fermo (1' st Lataj), Mazzotta. A disp. Basile, Bonardo, Bovi, Propato. All.: Spiteri

VIGONE: Cocea, Marchisio, Sannino, Brianese, Nicolino, Ayassot, Pansa (40' st Panebianco), Ricotta (28' st Marchisano), Senestro (11' st Morero), Boscolo (11' st Brger), Minore (20' st Giannone). A disp. Rebaudengo, Ainnouss, Viscardi. All.: Signorino

NOTE: ammoniti: Paraschiv (G), Spoto (G), Brianese (V). Espulsi: De Salvo.

LA CRONACA DEL MATCH



Il Vigone vince e prova ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. I ragazzi allenati da Signorino battono 2-3 i padroni di casa del Garino, nella partita valida per la nona giornata del campionato Under 16 Regionali girone D, e ottengono tre punti importanti per dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi. Dopo cinque sconfitte consecutive, il Vigone ha avuto un ottimo cambio di passo, battendo il Borgaro Nobis, pareggiando contro il Nichelino Hesperia e la Rivarolese fino alla vittoria di oggi.

Continua, invece, il periodo negativo per il Garino, che prova ad ottenere punti in casa, ma è costretto ad arrendersi al gol degli avversari arrivato nei minuti finali di una partita combattuta e piena di emozioni.

I ragazzi allenati da Spiteri, fino a questo momento, hanno trovato solamente un punto nelle prime nove giornate di campionato, arrivato nella settima giornata, nel match contro il Borgaro Nobis terminato a reti inviolate.

Inizio di partita shock per i padroni di casa, con il Vigone che parte subito bene e dopo cinque minuti, sugli sviluppi di calcio d'angolo, trova la rete con Brianese, che mette in discesa la partita. I padroni di casa, dopo il gol subito, provano subito a rimettere la partita in equilibrio, prima ci prova Costantinescu su calcio di punizione, ma il portiere avversario è bravo a bloccare il pallone, poi, sempre su calcio di punizione, ci prova Vitale, ma la palla esce di poco. Al 22' il Vigone si rende di nuovo pericoloso, ancora su calcio d'angolo, ma stavolta la palla non entra; sei minuti più tardi sono ancora gli ospiti ad attaccare, ma la conclusione non c'entra lo specchio della porta.

