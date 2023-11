Under 15 Regionali: Nichelino Hesperia-Fossano 1-3

MARCATORI: 22' pt Cagnolo (F), 27' pt Scorzoni (N), 2' st Necula (F), 27' st Boubker (F).

NICHELINO HESPERIA: Cipriani A., Ottaviani, Sferlazza, Cochior, Cipriani F., Scorzoni, Mazzei (6' st Mazzone), Grassitelli (20' st Castellengo), Persico (30' st Isoldi), Tomatis, Farris. A disp. Sgueglia, Ciocca, Serra. All.: Mingardo.

FOSSANO: Saija, Lazri, Chiavazza, Lovera, Saija, Zecchino, Cagnolo, Necula, Racca, Zito, Chiaramello (21' Boubker). A disp. Delfino, Mina, Arlorio, Panero, Carnevale, Caputo. All.: Boscarino.

NOTE: ammoniti: Cipriani F. (N), Scorzoni (N), Lazri (F).

Nel match di metà classifica il Fossano ha la meglio sui padroni di casa del Nichelino Hesperia, salendo così a quota quattordici punti, a +4 proprio dai rivali di oggi nella classifica del girone D del campionato Under 15 Regionali. I ragazzi di Boscarino rispondono alla grande, dopo la brutta sconfitta subita nella precedente giornata di campionato, arrivata tra le mura amiche contro il Busca (secondo in classifica), capace di segnare ben sei reti. Il Nichelino Hesperia, con questa sconfitta, manca il sorpasso in classifica sul Fossano, rimanendo al settimo posto a quota dieci punti, ottenuti dopo tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano, senza riuscire a sbloccare il risultato, fino al 22', quando un lampo di Cagnolo batte il portiere del Nichelino Hesperia, portando gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa, non si fanno abbattere dallo svantaggio e tornano subito ad attaccare; dopo solamente cinque minuti, ci pensa Scorzoni a rimettere il match in equilibrio, segnando la rete dell'1-1, risultato sul quale il direttore di gara fischia la fine della prima frazione di gioco, mandando le due squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi per i padroni di casa, che dopo solamente due minuti si vedono fischiare contro un calcio di rigore dall'arbitro; per il Fossano si presenta dal dischetto Necula, che non sbaglia, e riporta, per la seconda volta in questa partita, in vantaggio la squadra ospite. I ragazzi di Mingardo provano a reagire ancora una volta allo svantaggio, ma, questa volta, non riescono a trovare il gol del pari. Al 27' arriva l'episodio che chiude definitivamente la partita: Boubker, entrato dalla panchina al 21' del primo tempo, al posto di Chiaramello, segna la rete del doppio vantaggio per il Fossano, che chiude definitivamente il discorso, con il Nichelino Hesperia che non riesce a reagire e anche i cambi del tecnico Mingardo non trovano il modo di ribaltare il risultato.