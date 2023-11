Under 15 Regionali: Chieri-Derthona 3-1

MARCATORI: 35' Lacelli (D), 20' st, 25' st e 31' st Isufaj (C).

CHIERI (4-2-3-1): Parzanese, Prela, Marzano, Fantonetti, Di Biccari, Montebruno, Burzio, Maglio (19' st Tamoud), Spina (13' st De Luca), Isufaj (32' st Greco), Gamba (26' st Giordano), Tamagnone. A disp. Gara, Parzanese, Navone. All. Marzullo.

DERTHONA (4-4-2): Moretti, Carboni, Zucchelli, De Stefani (32' st Forno), Puyda, Carboni (23' st Picelli), Ravazzano (13' st Merialdi), Moretti, Morgani (21' st Ponzano), Massone, Kharroubi, Boccaccio (5' st Miotti), Lacelli. A disp. Donà, Malvasi, Gatto, Castellotti. All. Monfredini.

ARBITRO: Frola di Torino.



Ilusione ospite firmata Lacelli. Dopo otto giornate di dominio incontrastato, in cui Chieri e Derthona hanno viaggiato di fatto a braccetto, la nona giornata del campionato regionale Under 15, girone E, ha emesso un verdetto: l'antagonista dell'Asti, sempre prima a punteggio pieno, è il Chier di Marzullo, che nel big match del weekend ha superato brillantemente per 3-1 il Derthona di Monfredini, confermandosi seconda forza del girone e conquistando la sesta vittoria consecutiva. Numeri impressionanti, che denotano la grande forza collettiva del gruppo, arrivato a quota 31 reti in stagione dopo poco più di mesi: viaggiando, quindi, a una media di oltre tre gol a partita. Il big match contro il Derthona è stato deciso dalla sontuosa tripletta di Felix Isufaj, autore di tre strepitosi gol nel secondo tempo, nel giro di undici minuti, che ha permesso alla squadra di casa di pareggiare, superare e allungare nei confronti del Derthona. Che alla fine del primo tempo era passata in vantaggio con Lacelli, grazie a una grande intuizione di Monfredini, che decide di invertire gli esterni di centrocampo e la mossa paga: palla in uscita da dietro che fa il giro in difesa da destra a sinistra, fino ad arrivare a Puyda che vede lo scatto di Lacelli e lo serve sulla corsa, il quale dopo aver controllato salta in velocità il diretto avversario entra in area dal lato corto e quasi dall’area piccola calcia basso sul primo palo, palla che bacia il palo interno e si insacca. Il Derthona chiude il primo avanti di un gol, ma il passivo potrebbe molto più largo; gli ospiti falliscono almeno due-tre situazioni pericolose.

Finale da incubo per il Derthona, Chieri strepitoso. Dicevamo, appunto, gli ultimi quindici minuti sono stati fatali per la formazione di Monfredini, che ha gettato incredibilmente un vantaggio che sembrava destinato a rimanere invariato fino al triplice fischio finale. Le ripartenze del Chieri si rivelano fatali per il Derthona, che soffre i lanci lunghi della formazione di casa, e così Isufaj prima trova il pareggio - grande lancio partito dalla difesa, respinto di testa di Moretti, raccoglie la palla Gamba che entra in area palla al piede, scarica lateralmente per Isufaj che dal limite dell’area fulmina Moretti - e poi, cinque minuti più tardi, anche il gol del sorpasso: sempre con bomber Isufaj. Che fa esplodere la squadra di casa. Il Derthona non demorde e sfiora il gol del 2-2 con Lacelli, che però gli viene negato dal palo con un bel diagonale rasoterra da sinistra. Gol fallito, gol subito, e Isufaj realizza la terza rete personale che chiude i giochi.