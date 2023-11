Aviglianese Under 17, la prima vittoria nei regionali è impossibile da dimenticare

AVIGLIANA – La prima vittoria storica in un campionato regionale: impossibile da dimenticare . Contro il Rosta è arrivata il primo successo dell’Aviglianese Under 17. Nell’anticipo del sabato, gli arancioneri hanno ottenuto i primi tre punti del proprio campionato e rimesso in piedi il discorso salvezza, obiettivo principale della società valsusina in questo primo anno di regionali. Il clima è totalmente cambiato nella squadra della Città dei Laghi. Adesso c’è voglia di godersi al meglio questa avventura: con entusiasmo e personalità.

«La prima e in un derby, è stata dura – ammette un quasi afono Daniele Confalone, tecnico dell’Aviglianese – I ragazzi si conoscono tutti, pertanto è stata una partita molto sentita. Classico derby, aggiungerei. Intenso e per noi molto importante. Già nella passata partita avevo visto dei miglioramenti, poi l’atteggiamento messo dai ragazzi in settimana durante gli allenamenti è stato più che positivo. Secondo me il successo è meritato e questo dev’essere un punto di partenza».

Successo arrivato nonostante la forte emergenza, che ha visto Confalone dover rinunciare ad otto giocatori. «Siamo in emergenza – continua. Contro il Rosta eravamo in 16 e noi siamo una rosa di 24 giocatori. Mi auguro di recuperarne almeno 4-5 in vista della prossima gara. Sicuramente questa vittoria ci aiuta. In particolare per l’autostima. E’ arrivata dopo un derby molto sentito e giocato da noi molto bene. Siamo stati molto aggressivi, abbiamo concesso poco al Rosta e di questo sono molto contento. Ci voleva. I ragazzi sono molto contenti e io per loro e per la società. Nel direttivo sono molto ambiziosi, nonostante la giovane età. L’ambiente è bello. Sta diventando professionale, ma al contempo famigliare».

Una vittoria che, come detto, permette all’Aviglianese di tornare in corsa per l’obiettivo primario, quello della salvezza. «Senza ombra di dubbio rimane il nostro obiettivo principale. Questo dobbiamo fare. Per noi sarà come vincere il campionato. Non abbiamo altri obiettivi. Tutto quello che viene dopo è tutto buono. Continuo a pensare che per ottenere una salvezza tranquilla dovremmo fare 35-40 punti».