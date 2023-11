Mister Ientile, gesto eroico: salva la vita ad un giocatore

Potevamo esser qui a raccontare una tragedia. E invece la tempestività, il coraggio e la preparazione di Renato Ientile, allenatore della Juniores del Venaria Calcio, hanno fatto sì che ciò non accadesse. È accaduto tutto nello scorso weekend, quando, durante Autovip San Mauro-Venaria di Under 19, in seguito a un fortissimo ma casuale scontro di gioco proprio all'ultimo minuto della partita, Matteo Merlino è caduto a terra e ha perso i sensi, non riuscendo a respirare. E allora è in quel preciso istante che è entrato in gioco il tecnico della squadra ospite che ha aiutato, nel giro di un frangente, il ragazzo a respirare. Merlino è stato poi trasferito d'urgenza all'ospedale, dove però - come comunicato dallo stesso Autovip San Mauro - è stato già fortunatamente dimesso. Ientile ha voluto così ricordare l'episodio e quei concitatissimi attimi: «Convulsioni alle gambe, ho visto il ragazzo in forte difficoltà, situazione abbastanza grave, così mi sono lanciato velocissimo. Sono intervenuto perché perdeva sangue dal labbro, non respirava, ingoiava saliva e sangue. Ho dovuto fare una manovra forte sulla mascella, schiacciando con una mano sola e mettendolo lateralmente, ha avuto il riflesso di aprire la mascella, l'abbiamo messo in salvavita, poi ha avuto una respirazione più o meno normale. Era pallido, non aveva ossigenazione. È successo tutto in due minuti o forse meno. Un insieme di emozioni, cose intense. Cosa ho provato? In quel momento ho lottato con lui, gridavo, sapendo che il ragazzo non era cosciente e in uno stato confusionale. È stata una sensazione forte, sono stato freddo. La paura mi ha dato forza e concentrazione. Posso dire con lucidità che sapevo cosa poteva succedermi al dito. È stato un gesto istintivo per giusta causa per una persona che stava di fatto morendo. Mettersi a disposizione degli altri nei momenti di difficoltà serve. Soltanto da venerdì mi sono ripreso totalmente. Ho sentito Matteo. È stata una chiama di conforto. Mi ha inviato una foto col sorriso e mi sono tranquillizzato. La forza che mi hanno dato tutti coloro i quali erano attorno è stata importante. Per fortuna la tragedia è diventata una favola, un lieto fine, una liberazione. E colgo l'occasione per sottolineare che il primo soccorso va obbligato e preso in forte considerazione, perché servono competenza e preparazione. L'ho detto anche al Presidente Cirio».