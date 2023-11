Under 14 Regionali: il racconto della seconda giornata

La squadra allenata da Galeazzi sabato ha vinto in trasferta sul campo del Gozzano, con il risultato di 2-4. A trovare la via del gol per gli ospiti sono stati: Martinez e Ietti nel primo tempo, Amico e Curcio nella ripresa, mentre, per il Gozzano, è servita a poco la doppietta messa a segno da Iseppato.

Il Bulè Bellinzago, invece, ha ottenuto i tre punti in casa nella partita contro il Baveno; dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa ci ha pensato Megazzini a sbloccare il risultato, ma, cinque minuti più tardi, Grillo ha riportato il match in equilibrio. A risolvere la partita è stata la rete di Siano, che ha regalato i tre punti alla squadra allenata da Buccolini.

Alle spalle delle due squadre a punteggio pieno, con quattro punti conquistati, ci sono: l'Accademia Borgomanero, che questo weekend è riuscita ad evitare la sconfitta grazie alla rete di Neve nel finale del match contro la Città di Cossato; il Diavoletti, che ha pareggiato 2-2 contro il Borgosesia, grazie ai gol di Romano e Cirio; la Biellese e il RG Ticino, che hanno trovato il loro primo successo in campionato battendo rispettivamente il Futurogiovani per 6-2 con il gol di Zangara, l'autogol avversario e le doppiette di Sasso e Orlando, e 0-2 il Vogogna grazie alle reti di Saporito e Farruku.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per l'Union Novara, che, dopo essere passata in vantaggio al 7' con il gol di Cerulli, si è fatta rimontare dagli avversari; in rete per il Junior Torrazza: Giovannini e Sarracino.