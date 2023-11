Rappresentativa Sperimentale Under 16, cosa è successo nel primo raduno stagionale

Match durato tre tempi, in cui in ogni tempo Virardi ha proposto formazioni differenti, è terminato per 0-0 in due occasioni, dove lo studio fra le due suqadre e qualche sporadico tiro in porta hanno fatto da padrone sulla scena. Ci è voluto il terzo e ultimo tempo per vedere finalmente la palla terminare in rete, con la formazione gialla che si è imposta per 2-1 su quella blu. Al 9', ci ha pensato Donalisio, bravissimo in due occasioni a superare Marasca: prima l'intervento dell'estremo difensore avversario, poi il tap-in vincente che ha sbloccato il match. Gioia del match durata di fatto soltanto 120 secondi, perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo la formazione blu ha trovato la via del gol dell'1-1: Fontana pennella Gissi che di testa impatta al meglio la palla e supera Fogliatto. I gialli, però, non demordono e al 26' vanno nuovamente e definitivamente in vantaggio: nuovamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo, ecco Barra innescato da Cattaneo non fallisce e spedisce in rete, per il gol che sancisce il 2-1 e chiude i giochi.

FORMAZIONE BLU-FORMAZIONE GIALLA 1-2

MARCATORI: 9' Donalisio (G), 11' Gissi (B), 26' Barra (G).

FORMAZIONE BLU 1T: Marasca, Cortinovis, Shita, Gissi, Macrì, Zecca, Fontana, Collino, Haka, Mbaye, Pennucci.

FORMAZIONE GIALLA 1T: Fogliatto, Calosso, Timo, Farisco, De Vita, Myziri, Sogos, Callipari, Donalisio, Aufieri, Fiorio.

FORMAZIONE BLU 2T: Santoro, Cortinovis, Re, Racca, Macrì, Haka,Galfrè, Zecca, Pandiscia, Dehari, Mbaye.

FORMAZIONE GIALLA 2T: Massa, Carbutti (25' Aufieri), Timo, Farisco, Guglielmone, Callipari, Sogos, Barria, Fiorio, Donalisio, Cattaneo.

FORMAZIONE BLU 3T: Marasca, Re, Gissi, Racca, Macrì, Fontana, Haka, Mbaye (6' Pandiscia), Dehari, Collino, Pennucci.

FORMAZIONE GIALLA 3T: Fogliatto, Calosso, De Vita, Guglielmone, Aufieri, Sogos, Bastianini, Barra, Fiorio, Donalisio, Cattaneo.