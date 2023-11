Volpiano Pianese, quando puntare sul vivaio significa programmare

Prosegue il lavoro di costante crescita del vivaio del Volpiano Pianese che, ancora una volta, anticipa tutti e continua a fare del suo settore giovanile un vero e proprio punto di forza, il tutto tramutato in una parola chiara ma identificativa: programmazione . Nell'ultimo weekend giocato, infatti, se da un lato i risultati del settore giovanile sono stati altalenanti (vittorie per Under 14 e Under 15 e Under 19, sconfitte per Under 16 e Under 17), dall'altro lato ci sono risultati non propriamente sportivi ma altrettanto importanti che meritano una menzione.

In particolare, l'Under 19 Campione d'Italia in carica di Santoro, nella larghissima vittoria per 8-0 contro il Fomarco ha dato spazio a ben quattro giocatori provenienti dalla categoria Under 17, quindi sotto età: si tratta di Marco Gambetti, Andrea Stefanelli, Federico Landi, Alessandro Morelli. Il primo, oltre a esser partito titolare, ha messo a segno anche la rete del 3-0, giocando per 45 minuti, poi sostituito alla fine della prima frazione di gioco, all'intervallo, dato il punteggio abbastanza ampio.

Per Stefanelli, Landi e Morelli, invece, ingressi nella ripresa: al 12' per il primo, a inizio ripresa per il secondo e all'8' per il terzo che, dato l'alto minutaggio, hanno potuto mettersi in mostra sotto gli occhi di Santoro. Che certamente tornerà a convocarli o, addirittura, potrebbe decidere di aggregare in pianta stabile qualcuno dei quattro (Gambetti è l'indiziato numero). Under 19 che ha vinto e allungato sulla seconda, l'Atletico Borgomanero, portandosi a +4 con sette vittorie e due pareggi dopo nove gare. Numeri che fanno pensare, con tutta probabilità, che le Foxes Under 19 anche quest'anno saranno una delle candidate a livello nazionale per centrare uno storico bis.