Under 16 Regionali, al via la decima giornata del girone B

Tutto pronto per un altro, emozionante, weekend di calcio giovanile piemontese. Si va in scena questo sabato, a partire dalle 14:30. Il Lascaris, al comando del raggruppamento, cerca di allungare il vantaggio accumulato finora, sfidando il Charvensod in casa. Al momento, i bianconeri sono a +5 dal secondo posto occupato dalla Pro Eureka. La formazione allenata da Isaia affronterà il Venaria in trasferta, dopo aver vinto lo scontro diretto con la Volpiano Pianese. Proprio i biancoviola stanno vivendo un periodo di alti e bassi dopo due sconfitte consecutive che le sono costate il secondo posto in classifica. Contro il Pianezza, per le Foxes, sarà un match utile a ritrovare la forma e rientrare nella lotta alla vetta, ora distante dieci punti.