Vanchiglia, un weekend d'oro: il settore giovanile vince con tutte e cinque le categorie

A partire dalla categoria più grande, l'Under 19, che ha vinto con un netto 3-0 contro il PSG. Successo che ha permesso alla formazione di Romeo di allungare sull'Acqui, salendo così a quota 21 punti al comando del girone D, in un campionato in cui il Vanchiglia si sta dimostrando l'avversaio da battere. Ancora meglio è andato il weekend all'Under 17, che ha di fatto dilagato contro il Cit Turin vincendo per 6-1 e attestandosi in zona playoff, al quinto posto, con sedici punti. Anche in questo caso, fin qui il campionato degli Under 17 è da considerare assolutamente positivo. Vola, invece, al secondo posto, l'Under 16 che, nell'ultimo match giocatosi lo scorso weekend, ha superato con il più classico dei punteggi il Mirafiori: 2-0. Sette vittorie in nove partite sono un risultato importante dopo poco più di due mesi di campionato. E, con tutta probabilità, anche in questa categoria il Vanchiglia lotterà fino alla fine per primeggiare. Nonostante la forza dell'imbattibile Alpignano, che ha fatto sette su sette.

Passando alle due categorie più piccole, Under 15 e Under 14, le soddisfazioni non mancano neanche in questo caso, poiché la formazione Under 15 ha superato 3-1 il BSR Grugliasco rilanciandosi in classifica, salendo così a sedici punti al sesto posto. Ma in questo girone e in questa categoria la classifica è davvero corta e tutto può succedere. Basti pensare che le prime sei della classe sono racchiuse in sette punti. Infine l'Under 14, che ha vinto brillantemente 6-2 contro la Bruinese, conquistando i primi tre punti stagionali. E' l'unico campionato appena iniziato, siamo solo alla seconda giornata, quindi è tutto da stabilire ancora. Tutte queste vittorie hanno reso felice, ovviamente, la società del Vanchiglia, che ha chiuso il post social con un messaggio chiaro e forte: "Complimenti ragazzi, continuate cosi, siete il nostro orgoglio!"