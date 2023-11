Under 17 Regionali, il girone B s’infiamma, scontro tra prima e terza

Siamo sempre più vicini ad un nuovo weekend di calcio giovanile piemontese. S’infiamma il Girone B di Allievi Regionali, con due scontri diretti pirotecnici. Il primo è quello che vede protagonista la capolista, Lascaris, che ospiterà la Virtus Accademia, terza forza del campionato, in una gara che si preannuncia molto interessante. La distanza tra le due, infatti, è di solo cinque punti e un’eventuale vittoria degli ospiti riaprirebbe clamorosamente il campionato. Chi può approfittarne? Il Borgaro, secondo in classifica, che ha già fermato il Lascaris nell’ultimo turno e che potrebbe raggiungerlo a quota cinque punti. A cercare di fermare l’ascesa dei bianco-blu sarà Volpiano Pianese, un po’ più dietro rispetto ai rivali, ma osso duro da affrontare per chiunque nel girone. Saranno quindi due partite molto importanti per le sorti di questo raggruppamento. Una domenica sportiva di grande interesse, quindi, per tutti gli appassionati dello sport giovanile.